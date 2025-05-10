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Почему в СССР на прилавках всегда был дефицит

2:15
Наследие

Многие помнят советские магазины: длинные очереди, пустые полки, редкие "выбросы" колбасы или мыла.

Прилавки
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Прилавки

Несмотря на огромные заводы, природные ресурсы и труд миллионов людей, товаров в СССР хронически не хватало. Почему в стране, где "всё принадлежало народу", было так трудно достать самое необходимое?

Основные причины дефицита:

1. Плановая экономика не знала спроса

Производство в СССР определяли чиновники, а не потребители. Нужны ли людям ботинки 41 размера или холодильники? — неважно. Главное было "выполнить план", а не удовлетворить спрос.

2. Заниженные цены — высокий спрос, ноль мотивации

Цены на продукты и товары были искусственно низкими. Купить мог почти каждый — если бы было что. Производители не имели стимула делать больше, ведь прибыль значения не имела.

3. Слабая логистика и управление

Даже если что-то производили, это не означало, что оно попадёт в магазин. Товары застревали на складах, не доезжали в провинции, гнили или портились из-за неразвитой транспортной системы.

4. Лучшее — на экспорт и для "своих"

Хорошие товары уходили за границу — за валюту. Часть — в "спецраспределители" для партийной элиты. Простым гражданам оставалось то, что хуже: низкокачественные продукты, одежда "непонятных фасонов", дешёвые заменители, так называемый "ширпотреб".

5. Дефицит создавал ажиотаж

Люди привыкли, что "выбросили — бери". Даже если не нужно. Слух об очередной партии сахара или масла вызывал огромные очереди. Всё сметали за часы — и снова полки пустели.

Дефицит в СССР — это не случайность и не "временные трудности", а системная проблема плановой экономики. Когда спрос не имеет значения, а эффективность не поощряется, на прилавках всегда будет не то — и не там. Люди жили в условиях тотального дефицита не потому, что страна была бедной, а потому, что система не умела — и не могла — работать для человека.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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