Многие помнят советские магазины: длинные очереди, пустые полки, редкие "выбросы" колбасы или мыла.
Несмотря на огромные заводы, природные ресурсы и труд миллионов людей, товаров в СССР хронически не хватало. Почему в стране, где "всё принадлежало народу", было так трудно достать самое необходимое?
1. Плановая экономика не знала спроса
Производство в СССР определяли чиновники, а не потребители. Нужны ли людям ботинки 41 размера или холодильники? — неважно. Главное было "выполнить план", а не удовлетворить спрос.
2. Заниженные цены — высокий спрос, ноль мотивации
Цены на продукты и товары были искусственно низкими. Купить мог почти каждый — если бы было что. Производители не имели стимула делать больше, ведь прибыль значения не имела.
3. Слабая логистика и управление
Даже если что-то производили, это не означало, что оно попадёт в магазин. Товары застревали на складах, не доезжали в провинции, гнили или портились из-за неразвитой транспортной системы.
4. Лучшее — на экспорт и для "своих"
Хорошие товары уходили за границу — за валюту. Часть — в "спецраспределители" для партийной элиты. Простым гражданам оставалось то, что хуже: низкокачественные продукты, одежда "непонятных фасонов", дешёвые заменители, так называемый "ширпотреб".
5. Дефицит создавал ажиотаж
Люди привыкли, что "выбросили — бери". Даже если не нужно. Слух об очередной партии сахара или масла вызывал огромные очереди. Всё сметали за часы — и снова полки пустели.
Дефицит в СССР — это не случайность и не "временные трудности", а системная проблема плановой экономики. Когда спрос не имеет значения, а эффективность не поощряется, на прилавках всегда будет не то — и не там. Люди жили в условиях тотального дефицита не потому, что страна была бедной, а потому, что система не умела — и не могла — работать для человека.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.