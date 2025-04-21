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Столовая СССР. Борщ, котлета и компот — стандартный обед советского рабочего

1:51
Наследие » Советское наследие

Советская столовая — это не просто место, где ели. Это почти ритуал, часть повседневной жизни миллионов людей.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Заводы, НИИ, школы, вокзалы, даже театры — везде была столовка. И в любой из них меню выглядело примерно одинаково: борщ, котлета, гарнир и компот. Всё просто, сытно, недорого и… как дома.

Вот типичный обед советского рабочего:

Первое — борщ, щи или рассольник. Горячее обязательно!

Подача: в толстой фарфоровой миске или алюминиевой глубокой тарелке. С ложкой сметаны — если повезёт.

Иногда попадалась лапша с курицей или солянка в особые дни.

Второе — котлета по-домашнему и гарнир. Котлета: из фарша! Гарнир: пюре, гречка или макароны.

Соус: подлива обязательна, чтобы "намочить хлеб". Порция — не огромная, но хватало до вечера

Салат — "витаминка". Тертая морковь, свёкла, "Оливье" без колбасы, капуста с уксусом.

Легкий, кисленький — бодрил. Стоил копейки.

Компот и булочка. Компот: в гранёном стакане, сладкий, холодный. Бывал из сухофруктов, вишни, иногда даже груш.

Булочка или "сдобная плюшка" — к чаю или "на потом".

Советская столовая — это символ эпохи. Там не искали вкусовых изысков — искали сытность, доступность и привычность. Для рабочего человека обед был не просто приёмом пищи, а перерывом в рутине, моментом отдыха и общения.

И пусть многие блюда были простыми, а порции — точными до грамма, это было вкусно, честно и по-человечески.

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