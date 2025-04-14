В бронзовом веке написали первую в истории жалобу

В бронзовом веке не было "Книги жалоб и предложений". Однако людям это не помешало: именно тогда появилась первая в истории жалоба. Дошедшее до нас задокументированное недовольство клиент изложил на глиняной табличке около 4000 лет назад.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tablet_with_Cuneiform_Inscription_LACMA_M.79.106.2_(2_of_4).jpg by Los Angeles County Museum of Art клинопись

Написано оно древней месопотамской клинописью. Речь в жалобе шла о покупке меди. Покупатель Нанни имел претензии к поставщику Эа-Насиру. Он их высек на обеих сторонах глиняной таблички и направил продавцу с посланником. Его текст еле поместился на "странице" размером 11,6х5 см.

"Я отправлял посланников, чтобы забрать сумку с моими деньгами (отданными вам на хранение), но вы отнеслись к ним с презрением, и они несколько раз возвращались с пустыми руками", — писал Нанни.

Чем все закончилась, неизвестно, сообщает KP. RU.

Уточнения

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

