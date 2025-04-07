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Массовое захоронение римских легионеров нашли в этом европейском городе

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Наследие

В столице Австрии обнаружено массовое захоронение римских легионеров. Его нашли археологи из Венского музея во время строительства футбольного поля где-то на окраине города.

раскопки
Фото: https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
раскопки

Там оказались останки примерно 150 римских солдат.

"Это массовое захоронение крайне важно, поскольку погребения подобного типа были редкостью в европейских частях Римской империи, где кремация преобладала до III века нашей эры", — цитирует археологов "MK”.

Добавим, что находка является первым археологическим свидетельством битвы на Дунайских Лимесах, которые служили северной границей Римской империи.

Уточнения

Легионер — воин римского легиона, а впоследствии — других одноимённых формирований.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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