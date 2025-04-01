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ТОП-5 лучших советских комедий, которые до сих пор смешат

Наследие » Советское наследие

Советские комедии — это золотой фонд кино, который смотрят и любят до сих пор.

Скрин кадра фильма "Бриллиантовая рука"
Фото: youtube by Иванова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скрин кадра фильма "Бриллиантовая рука"

Вот ТОП-5 лучших советских комедий, которые не устаревают и продолжают смешить.

1. "Бриллиантовая рука" (1969)

Легендарная комедия Леонида Гайдая с Юрием Никулиным.

"Чтобы ты жил на одну зарплату!" — одна из самых узнаваемых фраз из фильма.

Запутанная история о контрабанде и случайном герое — неподражаемом Семёне Горбункове.

2. "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

История, где царь Иван Грозный оказывается в СССР, а инженер Тимофеев — в XVI веке.

Шикарные диалоги: "Я требую продолжения банкета!".

Великолепный Юрий Яковлев в двойной роли.

3. "Кавказская пленница" (1967)

Культовая комедия про Шурика, который отправился изучать обычаи Кавказа и попал в приключение.

"Жить хорошо! А хорошо жить ещё лучше!" — фраза, ставшая крылатой.

Нина, Трус, Балбес и Бывалый — просто классика!

4. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965)

Фильм из трёх новелл, где Шурик сначала борется с хулиганом, потом сдаёт экзамен, а потом ловит грабителей.

"Огласите весь список, пжалста..." — цитата, ставшая мемом.

Один из самых смешных и добрых фильмов СССР.

5. "12 стульев" (1971, версия Гайдая)

Комедия по роману Ильфа и Петрова про охоту за спрятанными драгоценностями.

"Командовать парадом буду я!" — цитата, ставшая мемом.

Блистательная игра Андрея Миронова в роли Остапа Бендера.

Все эти фильмы можно смотреть бесконечно, и они всё равно будут поднимать настроение.

Бриллиантовая Рука (1968) Русский трейлер
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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