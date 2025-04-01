ТОП-5 лучших советских комедий, которые до сих пор смешат

Советские комедии — это золотой фонд кино, который смотрят и любят до сих пор.
Вот ТОП-5 лучших советских комедий, которые не устаревают и продолжают смешить.
1. "Бриллиантовая рука" (1969)
Легендарная комедия Леонида Гайдая с Юрием Никулиным.
"Чтобы ты жил на одну зарплату!" — одна из самых узнаваемых фраз из фильма.
Запутанная история о контрабанде и случайном герое — неподражаемом Семёне Горбункове.
2. "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
История, где царь Иван Грозный оказывается в СССР, а инженер Тимофеев — в XVI веке.
Шикарные диалоги: "Я требую продолжения банкета!".
Великолепный Юрий Яковлев в двойной роли.
3. "Кавказская пленница" (1967)
Культовая комедия про Шурика, который отправился изучать обычаи Кавказа и попал в приключение.
"Жить хорошо! А хорошо жить ещё лучше!" — фраза, ставшая крылатой.
Нина, Трус, Балбес и Бывалый — просто классика!
4. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965)
Фильм из трёх новелл, где Шурик сначала борется с хулиганом, потом сдаёт экзамен, а потом ловит грабителей.
"Огласите весь список, пжалста..." — цитата, ставшая мемом.
Один из самых смешных и добрых фильмов СССР.
5. "12 стульев" (1971, версия Гайдая)
Комедия по роману Ильфа и Петрова про охоту за спрятанными драгоценностями.
"Командовать парадом буду я!" — цитата, ставшая мемом.
Блистательная игра Андрея Миронова в роли Остапа Бендера.
Все эти фильмы можно смотреть бесконечно, и они всё равно будут поднимать настроение.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.