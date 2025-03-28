Кладбище старых денег: блогер нашла клад в заброшенной ракетной шахте

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Блогерша Лина Резник обнаружила в лесах Владимирской области старые ракетные шахты. Когда-то там стояли межконтинентальные баллистические ракеты. Их убрали, а место стало складом для хранения старых денег.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сокровище

У девушки есть канал о путешествиях и заброшенных объектах.

После распада СССР в стране начали выпускать новые деньги, а старые нужно утилизировали. Власти спрятали их в заброшенных ракетных шахтах по всей России, как рассказала блогер.

Она добавила, что банкноты во Владимирской области даже не поместились в шахты полностью. Некоторые мешки с деньгами лежали на земле, а некоторые сгнили, пишет KP. RU.

Уточнения

Банкно́та банкно́т (от англ. bank — «банк» и note — «расписка») — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых «гибридных банкнот».

