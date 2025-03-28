Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы водителей ждут перемен: когда исчезнут проблемы с зарядкой электромобилей
Коллекция таблицы Менделеева привела мужчину к суду: вот в чём его обвиняют
Даже капля воды запускает рефлекс: как устроена шерстяная защита у собак
Когда сажать бархатцы, чтобы цветы были пышные и яркие всё лето
Украина — это захваченный террористами автобус, считает депутат Рады
Хищник в галстуке: за этой элегантностью прячется чистая ярость Nissan Maxima
5 идей для отдыха в майские праздники: куда поехать?
Любовь и дружба: как хобби помогают стать настоящей командой в отношениях
Бородина призналась, что общается с лишённой свободы Блиновской

Кладбище старых денег: блогер нашла клад в заброшенной ракетной шахте

0:44
Наследие

Блогерша Лина Резник обнаружила в лесах Владимирской области старые ракетные шахты. Когда-то там стояли межконтинентальные баллистические ракеты. Их убрали, а место стало складом для хранения старых денег.

Сокровище
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сокровище

У девушки есть канал о путешествиях и заброшенных объектах.

После распада СССР в стране начали выпускать новые деньги, а старые нужно утилизировали. Власти спрятали их в заброшенных ракетных шахтах по всей России, как рассказала блогер.

Она добавила, что банкноты во Владимирской области даже не поместились в шахты полностью. Некоторые мешки с деньгами лежали на земле, а некоторые сгнили, пишет KP. RU.

Уточнения

Банкно́та банкно́т (от англ. bank — «банк» и note — «расписка») — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых «гибридных банкнот».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая
Новости спорта
Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая Аудио 
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми
Садоводство, цветоводство
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми Аудио 
Популярное
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.

Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Коллекция таблицы Менделеева привела мужчину к суду: вот в чём его обвиняют
Украина — это захваченный террористами автобус, считает депутат Рады
Хищник в галстуке: за этой элегантностью прячется чистая ярость Nissan Maxima
5 идей для отдыха в майские праздники: куда поехать?
Любовь и дружба: как хобби помогают стать настоящей командой в отношениях
Бородина призналась, что общается с лишённой свободы Блиновской
Яркое будущее — тьма для жизни: учёные предсказывают глобальные изменения из-за Солнца
Вы не поверите, но массаж ложками может сделать вашу кожу лица моложе
Секрет итальянских альпинистов: как новичкам покорить горы без риска — простой метод
Кладбище старых денег: блогер нашла клад в заброшенной ракетной шахте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.