ТОП-6 самых любимых школьных предметов детей СССР

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Советские школьники, несмотря на строгую дисциплину и форму, тоже имели свои любимые предметы — где можно было и отдохнуть от математики, и проявить фантазию, и даже потрогать молоток или глину руками.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Школа

Вот, что действительно запомнилось и нравилось большинству детям в СССР.

1. Труд (трудовое обучение/уроки труда)

Для мальчиков: молотки, пилы, лобзики, станки — всё по-взрослому. Для девочек: вышивка, шитьё, готовка — почти как дома.

Почему любимый: можно не сидеть за партой, что-то мастерить, чувствовать себя полезным.

И самое главное — иногда за хорошую поделку можно было уйти с урока раньше!

2. Физкультура

Бег, футбол, скакалки, лыжи, баскетбол — полная свобода движения. Главный плюс: можно было не отвечать у доски, а просто побегать.

Для многих это был самый живой и весёлый предмет. А ещё — соревнования и значки ГТО добавляли азарта.

3. Рисование/ИЗО (изобразительное искусство)

Настоящий праздник для творчества: краски, фломастеры, карандаши. Можно было не учить формулы, просто рисовать то, что нравится.

Часто сопровождалось рассказами учителя о художниках и интересными темами: от пейзажей до плакатов.

4. Литература

Любили за чтение захватывающих книг и рассказов. "Тимур и его команда", "Судьба человека", "Чук и Гек" — это были настоящие приключения.

Некоторые учителя превращали уроки в настоящие дискуссии и обсуждения, а не просто зубрёжку.

5. ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) (в позднем СССР — НВП: начальная военная подготовка)

Уроки с военной формой, сборкой-разборкой автомата, маршировкой. Очень нравилось мальчишкам — чувствовали себя солдатами.

А в младших классах ОБЖ включало пожарную безопасность, правила дорожного движения — всё было интересно и необычно.

6. Музыка

Уроки музыки позволяли детям познакомиться с миром искусства. Пение, игра на музыкальных инструментах и прослушивание классической (а часто и современной) музыки вызывали положительные эмоции.

Во многих школах были хоровые кружки.

Эти предметы пользовались особой популярностью среди советских школьников, так как давали возможность отдохнуть от теории и применить свои навыки на практике.