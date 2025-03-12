ТОП-6 самых любимых школьных предметов детей СССР

Советские школьники, несмотря на строгую дисциплину и форму, тоже имели свои любимые предметы — где можно было и отдохнуть от математики, и проявить фантазию, и даже потрогать молоток или глину руками.
Вот, что действительно запомнилось и нравилось большинству детям в СССР.
1. Труд (трудовое обучение/уроки труда)
Для мальчиков: молотки, пилы, лобзики, станки — всё по-взрослому. Для девочек: вышивка, шитьё, готовка — почти как дома.
Почему любимый: можно не сидеть за партой, что-то мастерить, чувствовать себя полезным.
И самое главное — иногда за хорошую поделку можно было уйти с урока раньше!
2. Физкультура
Бег, футбол, скакалки, лыжи, баскетбол — полная свобода движения. Главный плюс: можно было не отвечать у доски, а просто побегать.
Для многих это был самый живой и весёлый предмет. А ещё — соревнования и значки ГТО добавляли азарта.
3. Рисование/ИЗО (изобразительное искусство)
Настоящий праздник для творчества: краски, фломастеры, карандаши. Можно было не учить формулы, просто рисовать то, что нравится.
Часто сопровождалось рассказами учителя о художниках и интересными темами: от пейзажей до плакатов.
4. Литература
Любили за чтение захватывающих книг и рассказов. "Тимур и его команда", "Судьба человека", "Чук и Гек" — это были настоящие приключения.
Некоторые учителя превращали уроки в настоящие дискуссии и обсуждения, а не просто зубрёжку.
5. ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) (в позднем СССР — НВП: начальная военная подготовка)
Уроки с военной формой, сборкой-разборкой автомата, маршировкой. Очень нравилось мальчишкам — чувствовали себя солдатами.
А в младших классах ОБЖ включало пожарную безопасность, правила дорожного движения — всё было интересно и необычно.
6. Музыка
Уроки музыки позволяли детям познакомиться с миром искусства. Пение, игра на музыкальных инструментах и прослушивание классической (а часто и современной) музыки вызывали положительные эмоции.
Во многих школах были хоровые кружки.
Эти предметы пользовались особой популярностью среди советских школьников, так как давали возможность отдохнуть от теории и применить свои навыки на практике.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.