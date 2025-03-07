Зачем в СССР в хрущёвках делали окно между ванной и кухней

1:44 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Окно между ванной и кухней — это один из странных, но вполне объяснимых архитектурных решений в советских "хрущёвках".

Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рублёвское шоссе, 101к2 пятиэтажка перед сносом (16612163246)

Существует несколько версий, объясняющих его предназначение в домах СССР.

1. Улучшение естественного освещения

Ванные комнаты в большинстве советских квартир были без окон, а электричество тогда экономили. Чтобы дневной свет из кухни хоть немного попадал в ванную, строители добавляли такое окно.

2. Вентиляция и борьба с влагой

Советские вентиляционные системы работали не идеально, а влажность в ванной без окна быстро повышалась. Это окно помогало проветривать помещение, особенно если на кухне была форточка.

3. Строительные нормы и экономия материалов

В панельных домах проектировщики старались удешевить и упростить строительство. Вместо двух отдельных стен делали перегородку с окном — это позволяло сэкономить материалы и время.

4. Безопасность

В те времена в квартирах часто устанавливали газовые колонки для нагрева воды. Считалось, что в случае взрыва газа окно ослабит взрывную волну, предотвратив разрушение стен.

5. Борьба с туберкулезом

В середине прошлого века в стране активно боролись с туберкулезом. Считалось, что солнечный свет, проникающий через окно, обеззараживает воздух в ванной комнате.

Позже это окно стали либо заделывать, либо использовать декоративно — закрывать шторами, стеклоблоками и т. д.

А у вас было такое окно? Что с ним сделали — оставили или замуровали?

Окно между ванной и кухней