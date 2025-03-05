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ТОП-5 самых любимых телепередач в СССР

2:17
Наследие » Советское наследие

В Советском Союзе телевидение играло огромную роль в жизни людей.

Телевизор
Фото: flickr.com by dailyinvention, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Телевизор

Вот ТОП-5 самых любимых телепередач СССР, которые собирали у экранов миллионы зрителей:

1. "Кинопанорама" (1962-1995)

О чём: новости кино, интервью с актёрами и режиссёрами.

Факт: вела знаменитая Анна Шатилова, а позже — Эльдар Рязанов.

Почему популярна: в СССР было сложно узнать о зарубежных фильмах, и передача открывала зрителям мир кино

2. "В гостях у сказки" (1968-1990)

О чём: детская передача по воскресеньям показывала сказки и мультфильмы.

Факт: ведущей была тётя Валя (Валентина Леонтьева), которую обожали дети.

Почему популярна: дети по всей стране ждали её, чтобы окунуться в мир волшебства.

3. "КВН" (1961-1971, возрождён в 1986)

О чём: студенческий юмористический конкурс команд.

Факт: был запрещён в 1971 году за слишком смелые шутки, но вернулся в 1986.

Почему популярна: остроумные шутки, командный дух, живое общение.

4. "Что? Где? Когда?" (с 1975 года)

О чём: интеллектуальная игра, где знатоки отвечают на вопросы зрителей.

Факт: создатель — Владимир Ворошилов, формат уникален и до сих пор популярен.

Почему популярна: захватывающая борьба ума, напряжённая атмосфера.

5. "Голубой огонёк" (с 1962 года)

О чём: новогоднее музыкальное шоу с участием лучших артистов.

Факт: традиция началась ещё в 1962 году и продолжается по сей день.

Почему популярна: люди любили смотреть на своих любимых певцов и актёров в уютной праздничной атмосфере.

Эти передачи объединяли всю страну и создавали настоящую телевизионную культуру, многие из них живут до сих пор!

Кинопанорама. Новогодний выпуск (1978)
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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