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5 самых необычных хобби советских граждан

1:58
Наследие » Советское наследие

В Советском Союзе граждане кроме традиционных хобби: спорт, музыка, собирание книг, занимались и весьма страныыми.

Уникальная коллекция самоваров
Фото: commons.wikimedia.org by WildPea, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Уникальная коллекция самоваров

Словом, народ в СССР был разнообразным и жизнелюбивым.

А вот самые необычные хобби советских граждан.

1. Заполнение анкет дружбы — популярное увлечение, особенно среди подростков. В специальных тетрадях составлялись опросники с каверзными вопросами, которые затем раздавались друзьям и знакомым. Это было похоже на современные социальные опросы, только в рукописном виде.

2. Коллекционирование и обмен плакатами — подростки превращали свои комнаты в мини-галереи, собирая и вешая на стены постеры любимых групп и актёров. Особенно ценились фотографии иностранных исполнителей вроде полуголой Саманты Фокс, Depeche Mode или Modern Talking.

3. Создание коллекций вкладышей от жвачек — это было целое искусство! Коллекционеры не просто собирали вкладыши, но и обменивались ими, создавали специальные альбомы для хранения, а некоторые даже оформляли свои коллекции на стенах сервантов или книжных полках.

4. Решение головоломок — особенно популярным был кубик Рубика и другие механические головоломки. Подростки соревновались в скорости сборки, демонстрировали свои навыки во дворах и на переменах.

5. Коллекционирование всего подряд — советские дети и подростки собирали буквально всё: от насекомых до марок и значков. Особенно популярными были коллекции фантиков, календариков, гербариев, спичечных коробков, камней и ракушек с моря.

Эти хобби отражают дух времени и показывают, как люди находили развлечения в эпоху до появления современных гаджетов.

Хобби СССР игрушки и история без права водителя 16 лет
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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