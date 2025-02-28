ТОП-8 детских и юношеских журналов Советского Союза

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В СССР любили читать не только взрослые, но и дети.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Журнал "Пионер"

Огромной популярностью в стране пользовалась периодическая пресса. Вот 8 самых популярных детских и юношеских журналов Союза.

1. "Пионер"

Этот журнал был создан в 1924 году и был известен своими рассказами, стихами и статьями о пионерах и их деятельности. Тираж - 1,5 млн экземпляров.

Публиковались произведения Крапивина и Успенского. Известная рубрика "Шахматный клуб "Новые Васюки, 64". Юмор и анекдоты в рубрике "Переменка".

2. "Костер"

Популярный журнал для подростков с рассказами, повестями, статьями о пионерах-героях и истории СССР. Конкурент "Пионера" с более серьёзным контентом.

Рубрики: шахматы, юмор, творчество и загадки.

3. "Юный техник"

Журнал был создан в 1956 году и был известен своими статьями о технике, науке и изобретениях. Публиковались фантастические рассказы зарубежных авторов (Кларк, Шекли и др.)

4. "Юный натуралист"

Журнал был создан в 1928 году и был известен своими статьями о природе, животных и науке.

Постоянные рубрики "Тайны морей и океанов", "Записки натуралиста".

5. "Мурзилка"

Этот журнал был создан в 1924 году и быстро стал одним из самых популярных детских журналов в СССР. Он был известен своими рассказами, стихами, комиксами и иллюстрациями.

Очень любим младшими школьниками.

6. "Весёлые картинки" (с 1956 года)

Журнал для дошкольников, со сказками и забавными рассказами.

Много загадок и ребусов. Комиксы о Карандаше, Самоделкине, Незнайке и Чиполлино

7. "Техника — молодёжи" (с 1933 года)

Для старшеклассников и студентов, интересующихся наукой, космосом, авиацией и технологиями будущего.

8. "Юный художник"

Журнал для юных творцов с мастер-классами и уроками рисования. Публикации о искусстве. Творческие конкурсы.

Все эти журналы были неотъемлемой частью советской детской культуры, формировали мировоззрение и развивали интересы подрастающего поколения. Они выходили большими тиражами и были доступны практически в каждой семье. Многие из этих журналов продолжают выходить и сегодня!

Какой из них вам больше всего запомнился?