6 странных запретов пионеров, знакомых каждому ребёнку СССР

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Быть пионером в СССР — это не только носить красный галстук и гордо кричать "Будь готов! — Всегда готов!".

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Boronin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Elektrostal. Council squads. Admission to the pioneers - april 1981 year. img 04

Это и соблюдать массу строгих правил. Некоторые из них сейчас кажутся странными, но в советское время их нарушать было нельзя. Вот 6 самых странных запретов пионеров, которые помнит каждый взрослый, живший в то время в СССР.

1. Запрет держать руки в карманах

Это правило было частью воспитания культурного поведения. Считалось, что держать руки в карманах могут только необразованные деревенские жители, а будущему строителю коммунизма такое не подобает.

2. Нельзя было грубить старшим, особенно учителям

В советском обществе существовал настоящий культ старших. Пионерам категорически запрещалось спорить с взрослыми, даже если они были не согласны. Считалось, что возраст автоматически делает человека более мудрым и авторитетным.

3. Запрещалось покупать жвачку и "капиталистические" сладости

Жвачка, особенно импортная, считалась "буржуазной блажью". Настоящий советский пионер должен был довольствоваться карамельками "Дюшес" и ирисками "Кис-кис".

4. Нельзя носить пионерский галстук не по форме

Галстук – это святыня пионера. Его нельзя было носить неаккуратно, мять, забывать повязывать или завязывать неправильно. Если галстук был грязным или плохо завязанным – "могли даже вызвать к директору".

5. Запрет на рукопожатия

При встрече пионеры должны были отдавать салют, а не здороваться за руку. Это символизировало приоритет общественных интересов над личными. Интересный факт: этот жест также помогал в борьбе с распространением инфекций.

6. Запрет на коллекционирование "буржуазных" вещей

Нельзя было собирать марки, монеты или открытки с "несоветским" содержанием. Предпочтение отдавалось "идеологически верным" коллекциям.

Сегодня многие из этих запретов выглядят странно, но в советское время это были правила, нарушение которых могло стоить репутации или даже исключения из пионеров.

Уточнения

Пионер — участник пионерского движения детских коммунистических организаций в СССР и в других социалистических странах, созданных по образцу скаутского движения.

