Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Время единения — ХДС/ХСС начнет переговоры с соцдемами в эту пятницу
Бить по кошельку: бывший президент Франции сделал заявление
Насильственная мобилизация — ТЦК на Украине силой затащили мужчину в автобус
Европейское поле экспериментов — оппозиция обвиняет ЕС в использовании Молдавии как подопытной крысы
Иранский вопрос: новая сделка с Америкой может стать реальностью
Этот простой рецепт кофе поможет вам сбросить лишний вес
Призыв открыть глаза — Матвиенко попросила Турцию обратить внимание на теракты Киева
Неожиданное спасение радиотелескопов: как самолёты помогли астрономам
Стамбульские соглашения: судьба турецких договоренностей

6 странных запретов пионеров, знакомых каждому ребёнку СССР

2:17
Наследие » Советское наследие

Быть пионером в СССР — это не только носить красный галстук и гордо кричать "Будь готов! — Всегда готов!".

Elektrostal. Council squads. Admission to the pioneers - april 1981 year. img 04
Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Boronin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Elektrostal. Council squads. Admission to the pioneers - april 1981 year. img 04

Это и соблюдать массу строгих правил. Некоторые из них сейчас кажутся странными, но в советское время их нарушать было нельзя. Вот 6 самых странных запретов пионеров, которые помнит каждый взрослый, живший в то время в СССР.

1. Запрет держать руки в карманах

Это правило было частью воспитания культурного поведения. Считалось, что держать руки в карманах могут только необразованные деревенские жители, а будущему строителю коммунизма такое не подобает.

2. Нельзя было грубить старшим, особенно учителям

В советском обществе существовал настоящий культ старших. Пионерам категорически запрещалось спорить с взрослыми, даже если они были не согласны. Считалось, что возраст автоматически делает человека более мудрым и авторитетным.

3. Запрещалось покупать жвачку и "капиталистические" сладости

Жвачка, особенно импортная, считалась "буржуазной блажью". Настоящий советский пионер должен был довольствоваться карамельками "Дюшес" и ирисками "Кис-кис".

4. Нельзя носить пионерский галстук не по форме

Галстук – это святыня пионера. Его нельзя было носить неаккуратно, мять, забывать повязывать или завязывать неправильно. Если галстук был грязным или плохо завязанным – "могли даже вызвать к директору".

5. Запрет на рукопожатия

При встрече пионеры должны были отдавать салют, а не здороваться за руку. Это символизировало приоритет общественных интересов над личными. Интересный факт: этот жест также помогал в борьбе с распространением инфекций.

6. Запрет на коллекционирование "буржуазных" вещей

Нельзя было собирать марки, монеты или открытки с "несоветским" содержанием. Предпочтение отдавалось "идеологически верным" коллекциям.

Сегодня многие из этих запретов выглядят странно, но в советское время это были правила, нарушение которых могло стоить репутации или даже исключения из пионеров.

Уточнения

Пионер — участник пионерского движения детских коммунистических организаций в СССР и в других социалистических странах, созданных по образцу скаутского движения.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Экономика и бизнес
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике Аудио 
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Садоводство, цветоводство
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Авиаперелёты как у птиц: Delta и Airbus запускают инновационную программу
Плевать на технологии: как на Руси сажали репу без лишних усилий
Тает на глазах: когда потеря веса — тревожный звоночек, а не повод для радости
6 странных запретов пионеров, знакомых каждому ребёнку СССР
Знает себе цену: как геополитические события влияют на рынок золота
Забудьте о йоге и пилатесе! Быть в форме после 50 лет поможет этот вид спорта
Продюсер Дворцов рассказал, как Янис Тимма терроризировал Седокову
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке
Было спланировано и просчитано: Джорджеску сделал заявление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.