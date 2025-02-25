ТОП-5 продуктов из СССР с натуральным составом, которых теперь не найдёшь

1:48 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Многие продукты из СССР запомнились своим натуральным вкусом и простым составом.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Докторская колбаса 02

Вот ТОП-6 продуктов, которые сегодня имеют абсолютно другой, "химический" вкус.

1. "Докторская" колбаса

Изготовленная по ГОСТу, она содержала только мясо, молоко, яйца и специи.

Сегодня найти колбасу с таким же натуральным составом сложно.

2. Пломбир

Советский пломбир отличался высоким содержанием молочного жира и натуральным вкусом.

Современные производители часто используют растительные жиры и искусственные добавки.

3. Сгущённое молоко

Сгущённое молоко из СССР изготавливалось только из молока и сахара.

Сегодня в состав часто добавляют растительные жиры и другие ингредиенты.

4. Хлеб "Дарницкий"

Этот хлеб выпекался из ржаной и пшеничной муки без добавления усилителей вкуса и консервантов.

Современный хлеб часто содержит добавки для увеличения срока годности и улучшения вкуса.

5. Соки

Советские соки изготавливались из натуральных фруктов и ягод без добавления консервантов.

Сегодня в состав соков часто добавляют сахар, консерванты и красители.

6. Кисель в брикетах

Кисель в брикетах изготавливался из натуральных ягод и крахмала.

Сегодня кисель часто содержит искусственные красители и ароматизаторы.

Конечно, стоит отметить, что не все продукты в СССР были идеальными. Но многие из них запомнились своим натуральным вкусом и простым составом, что сделало их особенно ценными в наше время.