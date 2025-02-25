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ТОП-5 продуктов из СССР с натуральным составом, которых теперь не найдёшь

1:48
Наследие » Советское наследие

Многие продукты из СССР запомнились своим натуральным вкусом и простым составом.

Докторская колбаса 02
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Докторская колбаса 02

Вот ТОП-6 продуктов, которые сегодня имеют абсолютно другой, "химический" вкус.

1. "Докторская" колбаса

  • Изготовленная по ГОСТу, она содержала только мясо, молоко, яйца и специи.
  • Сегодня найти колбасу с таким же натуральным составом сложно.

2. Пломбир

  • Советский пломбир отличался высоким содержанием молочного жира и натуральным вкусом.
  • Современные производители часто используют растительные жиры и искусственные добавки.

3. Сгущённое молоко

  • Сгущённое молоко из СССР изготавливалось только из молока и сахара.
  • Сегодня в состав часто добавляют растительные жиры и другие ингредиенты.

4. Хлеб "Дарницкий"

  • Этот хлеб выпекался из ржаной и пшеничной муки без добавления усилителей вкуса и консервантов.
  • Современный хлеб часто содержит добавки для увеличения срока годности и улучшения вкуса.

5. Соки

  • Советские соки изготавливались из натуральных фруктов и ягод без добавления консервантов.
  • Сегодня в состав соков часто добавляют сахар, консерванты и красители.

6. Кисель в брикетах

  • Кисель в брикетах изготавливался из натуральных ягод и крахмала.
  • Сегодня кисель часто содержит искусственные красители и ароматизаторы.

Конечно, стоит отметить, что не все продукты в СССР были идеальными. Но многие из них запомнились своим натуральным вкусом и простым составом, что сделало их особенно ценными в наше время.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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