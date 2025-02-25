ТОП-5 продуктов из СССР с натуральным составом, которых теперь не найдёшь
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Многие продукты из СССР запомнились своим натуральным вкусом и простым составом.
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Докторская колбаса 02
Вот ТОП-6 продуктов, которые сегодня имеют абсолютно другой, "химический" вкус.
1. "Докторская" колбаса
- Изготовленная по ГОСТу, она содержала только мясо, молоко, яйца и специи.
- Сегодня найти колбасу с таким же натуральным составом сложно.
2. Пломбир
- Советский пломбир отличался высоким содержанием молочного жира и натуральным вкусом.
- Современные производители часто используют растительные жиры и искусственные добавки.
3. Сгущённое молоко
- Сгущённое молоко из СССР изготавливалось только из молока и сахара.
- Сегодня в состав часто добавляют растительные жиры и другие ингредиенты.
4. Хлеб "Дарницкий"
- Этот хлеб выпекался из ржаной и пшеничной муки без добавления усилителей вкуса и консервантов.
- Современный хлеб часто содержит добавки для увеличения срока годности и улучшения вкуса.
5. Соки
- Советские соки изготавливались из натуральных фруктов и ягод без добавления консервантов.
- Сегодня в состав соков часто добавляют сахар, консерванты и красители.
6. Кисель в брикетах
- Кисель в брикетах изготавливался из натуральных ягод и крахмала.
- Сегодня кисель часто содержит искусственные красители и ароматизаторы.
Конечно, стоит отметить, что не все продукты в СССР были идеальными. Но многие из них запомнились своим натуральным вкусом и простым составом, что сделало их особенно ценными в наше время.
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