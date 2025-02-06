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Древние находки вернули Ингушетии: что нашли при ремонте трассы Кавказ?

Наследие

Свыше 1,5 тысячи древних сокровищ вернули в Ингушетию.

Сокровище
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сокровище

Артефакты нашли во время расширения федеральной трассы "Кавказ", написал в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Среди обнаруженного: фрагменты керамики, женские украшения, оружие, предметы быта, рассказывающие о древней и уникальной истории и культуре ингушского народа.

Археологи обнаружили сокровища на территории Гамурзиевского городища (исторического поселения в Назрани) и скифских курганов. Ученые нашли свыше 4000 предметов древнего быта, относящихся к кобанской культуре и аланской эпохе. Среди них нашли глиняные сосуды, бронзовые украшения и даже останки людей.

Уточнения

Ингуше́тия (ингуш. ГӀалгӏайче), официальное название — Респу́блика Ингуше́тия (ГӀалгӏай Мохк) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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