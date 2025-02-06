Древние находки вернули Ингушетии: что нашли при ремонте трассы Кавказ?

Свыше 1,5 тысячи древних сокровищ вернули в Ингушетию.
Артефакты нашли во время расширения федеральной трассы "Кавказ", написал в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Среди обнаруженного: фрагменты керамики, женские украшения, оружие, предметы быта, рассказывающие о древней и уникальной истории и культуре ингушского народа.
Археологи обнаружили сокровища на территории Гамурзиевского городища (исторического поселения в Назрани) и скифских курганов. Ученые нашли свыше 4000 предметов древнего быта, относящихся к кобанской культуре и аланской эпохе. Среди них нашли глиняные сосуды, бронзовые украшения и даже останки людей.
Ингуше́тия (ингуш. ГӀалгӏайче), официальное название — Респу́блика Ингуше́тия (ГӀалгӏай Мохк) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
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