Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окна в машине не запотеют: что нужно сделать прямо сейчас
Американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в 78 лет
РЖД купили сервисный цех Siemens для ремонта поездов Сапсан и Ласточка
Запад готов пожертвовать Украиной ради своих интересов, — эксперт Брутер
Бороздки на ногтях? Как решить эту проблему с помощью филлера
Пусть Запад учится на ошибках: ради кого в России будут с размахом отмечать 80-летие Победы?
Секрет идеального ужина: почему к нему нужно относиться внимательно?
Освежите интерьер: 10 идей для весеннего настроения
Не навредив хвостику: 10 способов экономить на питомце

Луна включена в список объектов культурного наследия: почему?

0:37
Наследие

Всемирный фонд памятников включил Луну в список объектов культурного наследия.

Луна
Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луна

Дело в том, что космос стали активно осваивать. Оказалось, что с каждым новым полетом на Луну растет риск повреждения исторически значимых мест на спутнике, сейчас их свыше 90.

Например, база Tranquillity, где в 1969 году Нил Армстронг совершил первый шаг человека по Луне.

Фонд таким образом хочет обратить внимание на эту проблему. Хотя уже существуют документы по защите лунного наследия, пишет KP. RU.

Уточнения

Культу́рное насле́дие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Последние материалы
Американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в 78 лет
РЖД купили сервисный цех Siemens для ремонта поездов Сапсан и Ласточка
Луна включена в список объектов культурного наследия: почему?
Запад готов пожертвовать Украиной ради своих интересов, — эксперт Брутер
Бороздки на ногтях? Как решить эту проблему с помощью филлера
Пусть Запад учится на ошибках: ради кого в России будут с размахом отмечать 80-летие Победы?
Секрет идеального ужина: почему к нему нужно относиться внимательно?
Освежите интерьер: 10 идей для весеннего настроения
Не навредив хвостику: 10 способов экономить на питомце
Готовим тефтели-ежики: как достичь идеального баланса вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.