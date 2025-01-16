Луна включена в список объектов культурного наследия: почему?

0:37 Your browser does not support the audio element. Наследие

Всемирный фонд памятников включил Луну в список объектов культурного наследия.

Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Дело в том, что космос стали активно осваивать. Оказалось, что с каждым новым полетом на Луну растет риск повреждения исторически значимых мест на спутнике, сейчас их свыше 90.

Например, база Tranquillity, где в 1969 году Нил Армстронг совершил первый шаг человека по Луне.

Фонд таким образом хочет обратить внимание на эту проблему. Хотя уже существуют документы по защите лунного наследия, пишет KP. RU.

Уточнения

Культу́рное насле́дие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.

