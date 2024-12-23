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Древний саркофаг вместо барной стойки. В Болгарии случайно обнаружили шокирующую находку

0:47
Наследие

На одном из пляжей Болгарии случайно обнаружили древний саркофаг. Его использовали вместо барной стойки.

Римский саркофаг
Фото: Аrkeonews by Bulgaria Ministry of Interior, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Римский саркофаг

Находку сделал один из внимательных туристов. Он понял, что саркофаг выполняет на курорте функцию барной стойки. Он был уже без крышки и содержимого. Вместо нее была установлена столешница.

Турист рассказал о находке местным властям. Они позвали осмотреть барную стойку археологов. Оказалось, что примерный возраст саркофага — как минимум 1700 лет.

"Барный столик" изъяли и отвезли в Археологический музей Варны, сообщает KP. RU. Теперь полиция будет искать содержимое гробницы и выяснять, как она оказалась в баре.

Уточнения

Саркофа́г (др.-греч. σαρκοφάγος, sarkophágos — плоть поедающий) — разновидность традиционного гроба, использовавшаяся для захоронения знати и обычно оставлявшаяся на поверхности земли в специально отведённых помещениях или на кладбищах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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