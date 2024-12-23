Древний саркофаг вместо барной стойки. В Болгарии случайно обнаружили шокирующую находку

На одном из пляжей Болгарии случайно обнаружили древний саркофаг. Его использовали вместо барной стойки.
Находку сделал один из внимательных туристов. Он понял, что саркофаг выполняет на курорте функцию барной стойки. Он был уже без крышки и содержимого. Вместо нее была установлена столешница.
Турист рассказал о находке местным властям. Они позвали осмотреть барную стойку археологов. Оказалось, что примерный возраст саркофага — как минимум 1700 лет.
"Барный столик" изъяли и отвезли в Археологический музей Варны, сообщает KP. RU. Теперь полиция будет искать содержимое гробницы и выяснять, как она оказалась в баре.
Саркофа́г (др.-греч. σαρκοφάγος, sarkophágos — плоть поедающий) — разновидность традиционного гроба, использовавшаяся для захоронения знати и обычно оставлявшаяся на поверхности земли в специально отведённых помещениях или на кладбищах.
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