Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы пять причин, которые заставляют россиян заказывать готовую еду вместо приготовления домашней
Как правильно хранить гладиолусы зимой: 5 эффективных способов
УАЗ представил новинку для коммунальных служб
Глава WADA Ниггли сделал заявление о взносах от России
Стоит ли делать ламинирование бровей и ресниц?
Ах, какая женщина! Мужчинам стали нравиться необычные пропорции фигуры
Как избежать неприятностей после салатов с майонезом: советы эксперта
Покупаем красную икру с умом: советы Роспотребнадзора
Киев снова врёт. Политолог рассказала о возможности мирных переговоров

Фашисты замуровали в стену: исчезнувшие во время войны артефакты нашли в Севастополе

0:49
Наследие

В Херсонесе Таврическом случайно обнаружили артефакты, которые пропали 80 лет назад, когда Крымский полуостров оккупировали фашисты.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Рабочие копали траншею под водопровод, а нашли кладку.

"Стена современная, построенная из камней и бетона. Начали разбирать кладку, и оказалось, что это и вовсе не камни, а куски надгробия, акротерия с пальметтой (архитектурная деталь с орнаментом в виде пальмовых листьев) и другие античные объекты", — рассказал завотделом "Городище и некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.

Эти музейные экспонаты исчезли в годы Великой Отечественной войны: фашисты их просто замуровали в стену, когда строили здание, пишет KP.RU.

Уточнения

Севасто́поль (укр. Севастополь; с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы — Ахтиар, крымскотат. Акъяр, Aqyar) — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея Аудио 
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Новости спорта
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке? Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Последние материалы
Покупаем красную икру с умом: советы Роспотребнадзора
Киев снова врёт. Политолог рассказала о возможности мирных переговоров
Как насморк превращается в серьезную проблему
Фашисты замуровали в стену: исчезнувшие во время войны артефакты нашли в Севастополе
Пограничники в шоке! Сибирячка привезла из Пхукета голову животного
Технические неисправности — какие из них не повод для остановки
Анастасия Решетова раскритиковала женщин за одинаковые пластиковые лица
Как накормить пса в морозы и поддержать его здоровье
Новый год в горах — поезд в стиле 70-х отправится из Сочи на курорт Роза Хутор
Декабрь: время подготовить садовый инвентарь к новому сезону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.