Фашисты замуровали в стену: исчезнувшие во время войны артефакты нашли в Севастополе

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В Херсонесе Таврическом случайно обнаружили артефакты, которые пропали 80 лет назад, когда Крымский полуостров оккупировали фашисты.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Рабочие копали траншею под водопровод, а нашли кладку.

"Стена современная, построенная из камней и бетона. Начали разбирать кладку, и оказалось, что это и вовсе не камни, а куски надгробия, акротерия с пальметтой (архитектурная деталь с орнаментом в виде пальмовых листьев) и другие античные объекты", — рассказал завотделом "Городище и некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.

Эти музейные экспонаты исчезли в годы Великой Отечественной войны: фашисты их просто замуровали в стену, когда строили здание, пишет KP.RU.

Уточнения

Севасто́поль (укр. Севастополь; с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы — Ахтиар, крымскотат. Акъяр, Aqyar) — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря.

