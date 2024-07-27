Археологи из Пензы обнаружили в ходе исследований на Селитренном городище древний бронзовый штемпель для чеканки монет. После очистки артефакта от многовековых наслоений на его поверхности была обнаружена надпись, которая вызвала особый интерес.
Надпись гласила, что штемпель запрещено вывозить за пределы Сарай эль-Джедида — золотоордынской столицы того времени. Однако характер чеканки, судя по всему, относится к другому городу — Азаку, который находится довольно далеко от Сарай эль-Джедид.
По словам главы Пензенской области Олега Мельниченко, этот предмет может свидетельствовать о деятельности фальшивомонетчиков в Сарай эль-Джедиде. Однако это лишь одно из возможных предположений.
Коллеги пензенских археологов из Казани займутся более детальным изучением всех новых находок с Селитренного городища и постараются выяснить истинное происхождение загадочного штемпеля.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.