Пензенские археологи нашли фальшивые монеты Золотой Орды

Археологи из Пензы обнаружили в ходе исследований на Селитренном городище древний бронзовый штемпель для чеканки монет. После очистки артефакта от многовековых наслоений на его поверхности была обнаружена надпись, которая вызвала особый интерес.

Фото: Openverse by Helen in Wales, CC BY-SA 2.0

Надпись гласила, что штемпель запрещено вывозить за пределы Сарай эль-Джедида — золотоордынской столицы того времени. Однако характер чеканки, судя по всему, относится к другому городу — Азаку, который находится довольно далеко от Сарай эль-Джедид.

По словам главы Пензенской области Олега Мельниченко, этот предмет может свидетельствовать о деятельности фальшивомонетчиков в Сарай эль-Джедиде. Однако это лишь одно из возможных предположений.

Коллеги пензенских археологов из Казани займутся более детальным изучением всех новых находок с Селитренного городища и постараются выяснить истинное происхождение загадочного штемпеля.