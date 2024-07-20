Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обрушение моста в Балтиморе может утопить морское страхование
Как уберечь волосы от повреждений в летнюю жару
Разрешение на оружие сотрудникам ЦБ якобы связано с работой в новых регионах
Филиалы иностранных банков могут открыться в России
Вера Васильева несколько лет не снималась в кино после отказа Ивану Пырьеву
В США обеспокоены скорым созданием ядерного оружия в Иране
В Дагестане якобы убили военнослужащего из зоны СВО и членов его семьи
Блогера в Москве схватили за незаконное ношение формы ГАИ
Как приготовить простые и вкусные коктейли из шампанского
В Швейцарии объяснили, зачем на Западе искажают историю II Мировой войны

Швейцарский подполковник рассказал, в чём смысл оправдания нацизма на Западе

2:12
Наследие

Подполковник швейцарской армии в отставке и бывший высокопоставленный сотрудник ОБСЕ Ральф Боссхард в своей статье для швейцарского издания рассуждает о том, как Запад искажает историю Второй мировой войны. По мнению Боссхарда, это делается для того, чтобы оправдать свои агрессивные действия и подготовить почву для будущих конфликтов.

Швейцарский подполковник рассказал, в чём смысл оправдания нацизма на Западе
Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman, PDM

"После 1945 г. военно-историческая служба армии США наняла большое количество немецких генералов для написания истории только что закончившейся войны. И они воспользовались возможностью приукрасить свою роль, выдумать сказку о том, что немецкий вермахт всегда сражался честно, и объяснить, почему они — на самом деле якобы превосходящие противника солдаты — все же потерпели поражение от Красной армии. Многие из них остались верны своим национал-социалистическим убеждениям и по-прежнему считали солдат и офицеров Красной армии "недочеловеками". Их самооправдание на протяжении десятилетий определяло историографию немецкоязычных стран. И сегодня этот дух вновь определяет репортажи о российской армии и о войне в Донбассе".

С 1991 года НАТО ведёт войны за пределами своих границ. Ревизия истории, которую западные страны проводят у себя и пытаются навязать другим народам, является частью подготовки к военным действиям.

"В течение многих лет Запад хотел установить новый "порядок, основанный на правилах", который он может определить, не консультируясь со странами, которые он уже объявил врагами. Поэтому вклад СССР в победу над национал-социализмом теперь стараются приуменьшить. А поскольку европейских неонацистов отправляют на войну против России как полезных и фанатичных идиотов, нужно быть осторожным с критикой нацистов. Направление этих усилий ясно: дискредитировать, изолировать и маргинализировать Россию".

Таким образом, на западе подтверждают глубокий смысл для России в сохранении исторической правды. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Самая красивая порода кошек в мире
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1 Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Новый взгляд на загрязнение: как микропластик превращается в спасителя мировых океанов и улучшает их состояние
Новый взгляд на загрязнение: как микропластик превращается в спасителя мировых океанов и улучшает их состояние
Последние материалы
В ГАИ напомнили об опасности общения по телефону во время управления машиной
В Рособрнадзоре не разрешат пересдавать больше одного ЕГЭ
Илон Маск призывает Америку отправить астронавтов на Марс
Дочь Брэда Питта сделала заявление в газете об отказе от фамилии отца
Генконсульство РФ в Анталье не подтвердило слухи об отравлении россиян
Юрий Лоза обратился к Давиду Тухманову в день рождения композитора
Вячеслав Володин провёл переговоры с президентом Никарагуа
Google начнёт удалять Android-приложения, не соответствующие стандартам качества
Эксперты ответили, почему кошка всё обнюхивает
Чемпион по тетрису рассказал, как правильно упаковать вещи в багажник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников