В Швейцарии объяснили, зачем на Западе искажают историю II Мировой войны

Швейцарский подполковник рассказал, в чём смысл оправдания нацизма на Западе

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Подполковник швейцарской армии в отставке и бывший высокопоставленный сотрудник ОБСЕ Ральф Боссхард в своей статье для швейцарского издания рассуждает о том, как Запад искажает историю Второй мировой войны. По мнению Боссхарда, это делается для того, чтобы оправдать свои агрессивные действия и подготовить почву для будущих конфликтов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman, PDM

"После 1945 г. военно-историческая служба армии США наняла большое количество немецких генералов для написания истории только что закончившейся войны. И они воспользовались возможностью приукрасить свою роль, выдумать сказку о том, что немецкий вермахт всегда сражался честно, и объяснить, почему они — на самом деле якобы превосходящие противника солдаты — все же потерпели поражение от Красной армии. Многие из них остались верны своим национал-социалистическим убеждениям и по-прежнему считали солдат и офицеров Красной армии "недочеловеками". Их самооправдание на протяжении десятилетий определяло историографию немецкоязычных стран. И сегодня этот дух вновь определяет репортажи о российской армии и о войне в Донбассе".

С 1991 года НАТО ведёт войны за пределами своих границ. Ревизия истории, которую западные страны проводят у себя и пытаются навязать другим народам, является частью подготовки к военным действиям.

"В течение многих лет Запад хотел установить новый "порядок, основанный на правилах", который он может определить, не консультируясь со странами, которые он уже объявил врагами. Поэтому вклад СССР в победу над национал-социализмом теперь стараются приуменьшить. А поскольку европейских неонацистов отправляют на войну против России как полезных и фанатичных идиотов, нужно быть осторожным с критикой нацистов. Направление этих усилий ясно: дискредитировать, изолировать и маргинализировать Россию".

Таким образом, на западе подтверждают глубокий смысл для России в сохранении исторической правды.