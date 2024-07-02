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В Эстонии уничтожают могилы советских воинов

В Эстонии глумятся над светлой памятью победителей нацизма

1:42
Наследие

Россия выступила с протестом против действий властей Эстонии, связанных с демонтажем могильных плит и эксгумацией останков красноармейцев в посёлке Техумарди на острове Сааремаа.

В Эстонии глумятся над светлой памятью победителей нацизма
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Jansson, CC BY 2.5

Посольство РФ выразило решительный протест в связи с начавшимися работами по демонтажу могильных плит в посёлке Техумарди на острове Сааремаа, а также планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, которые были захоронены под этими плитами.

В ночь с 8 на 9 октября 1944 года в этом месте произошло одно из самых тяжёлых сражений Великой Отечественной войны. Сотни советских бойцов, среди которых было много эстонцев, пролили свою кровь за освобождение острова от немецко-фашистских захватчиков. Теперь же те, кто занимается демонтажом могил, возможно, уничтожают тела своих предков, которые ценой своей жизни подарили им будущее.

При этом вызывает удивление демонстративная забота о памятниках тем, кто сражался на стороне Гитлера. Например, взгляните на ухоженный монумент в местечке Сырве, над которым гордо реет немецкий флаг.

Посольство направило ноту в МИД Эстонии с призывом остановить эти кощунственные действия, прекратить кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, которая направлена на пересмотр итогов Второй мировой войны, и вернуть памятники на их прежние места.

Подобного рода акции по осквернению и уничтожению советских памятников и захоронений проводятся также в Латвии, Литве, Польше, Чехии и Болгарии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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