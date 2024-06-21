ФСБ рассекретило детали информационной войны в преддверии 22 июня 1941 года

Гитлеровская Германия тщательно скрывала свои планы внезапного нападения на Советский Союз. Для этого нацисты распространяли различные слухи и проводили отвлекающие мероприятия.
О деталях этой работы можно узнать из рассекреченных архивных материалов, опубликованных ФСБ России в преддверии 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Например, по приказу Геббельса распространялись слухи о предстоящем приезде в Берлин Иосифа Сталина или Вячеслава Молотова. Для того чтобы слухи казались более правдоподобными, фабрики Германии спешно шили советские государственные флаги. Гитлер публично выражал недовольство Геббельсу из-за того, что тот якобы раскрыл планы Третьего рейха атаковать Англию в нацистской печати. В то же время Германия уже почти завершила подготовку к войне с Советским Союзом.
В свою очередь, в Советском Союзе осознавали неотвратимость войны, но рассчитывали получить максимально большую отсрочку для завершения перевооружения.
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