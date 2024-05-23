В Италии нашли престижный некрополь железного века

Престижный некрополь железного века раскопали итальянцы

0:50 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Итальянские археологи раскопали престижный некрополь железного века, точнее его остатки.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Они удивили своими размерами и роскошью.

Некрополь нашли в городе Амороси, в итальянской провинции Беневенто. Находка была создана в долине Телезина, близ реки Вольтурно. Археологи изучили участок земли, отведенный под строительство электростанции. Раскопки заняли площадь в 13 000 "квадратов", пишет Heritage Daily.

Кроме того, археологи нашли еще 88 захоронений.

"Захоронения датируются VIII — серединой VII века до нашей эры и представляют собой смесь мужских и женских захоронений", — говорится в сообщении.

В мужских могилах нашли в основном оружие, а в женских — большую коллекцию украшений.