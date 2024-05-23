В Италии нашли престижный некрополь железного века

Итальянские археологи раскопали престижный некрополь железного века, точнее его остатки.
Они удивили своими размерами и роскошью.
Некрополь нашли в городе Амороси, в итальянской провинции Беневенто. Находка была создана в долине Телезина, близ реки Вольтурно. Археологи изучили участок земли, отведенный под строительство электростанции. Раскопки заняли площадь в 13 000 "квадратов", пишет Heritage Daily.
Кроме того, археологи нашли еще 88 захоронений.
"Захоронения датируются VIII — серединой VII века до нашей эры и представляют собой смесь мужских и женских захоронений", — говорится в сообщении.
В мужских могилах нашли в основном оружие, а в женских — большую коллекцию украшений.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.