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Инаугурация: понятие и этимология

К вопросу о происхождении термина "инаугурация"

2:18
Наследие

7 мая в 12:00 в Москве состоится торжественная инаугурация президента РФ Владимира Путина.

К вопросу о происхождении термина "инаугурация"
Фото: commons.wikimedia.org by jvl!o (Julio Maldonado Mourelle) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инаугурация является процедурой вступления новоизбранного президента или главы правительства в должность. В России инаугурация проходит избранный президент, в ходе церемонии он приносит клятву на тексте конституции.

Термин "инаугурация" происходит от латинского понятия "augur" и дословно может переводиться как "посвящение в авгуры".

Авгуры (лат. augures) — в Древнем Риме древнейшая коллегия жрецов, толковавшая волю богов главным образом на основании гадания по птицам (ауспиций).

Согласно источникам, коллегия авгуров была учреждена Ромулом первоначально в составе 2 человек, постепенно их число возросло до 15 при Сулле, до 16 — при Цезаре. Должность авгура была пожизненной.

В обязанность авгуров входило истолкование различных предзнаменований, в том числе грома, молнии, различных дурных знаков. Также в их обязанность входило гадание по птицам перед вступлением в должность магистратов, жрецов, различных чиновников, а также перед объявлением войны и началом сражения.

Внешним знаком отличия была богатая одежда и изогнутый жезл (lituus).

Авгуры имели значительное влияние на политическую жизнь Рима. Ко времени поздней республики действия авгуров стали формальными, по свидетельству Цицерона, многие из авгуров сами не верили в свои толкования.

В эпоху генезиса системы принципата (I в. н. э.) — изначальной формы императорской власти в Риме, при которой власть императора сочеталась с сохранением республиканских институтов (сената, консулов, трибунов и так далее) и не могла быть передана по наследству принцепс (император) получил право являться главой коллегии авгуров. Октавиан Август —основатель системы принципата, лично очень гордился своей принадлежностью к авгурам и считал жреческую должность едва ли не самой главной из всех прочих должностей, ему принадлежащих. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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