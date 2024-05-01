Праздник 1 мая: история и содержание

1 Мая: символика праздника

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День 1 Мая ранее был одним из главных политических праздников Советского Союза. Старшие поколения помнят демонстрации, в которые ходили трудовыми коллективами с транспарантами. Ещё раньше, во времена Российской Империи, в начале XX века

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Изначально в странах современной Европы 1 мая отмечали праздник весны. Обычаи различались в зависимости от народа: чаще всего в этот день собирали полевые цветы и плели венки, выбирали и короновали майского короля и королеву (самых красивых или ловких молодых людей), танцевали вокруг украшенного дерева. Считалось, что это принесёт хороший урожай и здоровье животным и людям. Постепенно сакральное значение праздника утратилось, а народные гуляния стали пережитком язычества.

Современное значение Первомай приобрёл в конце XIX века. 1 мая 1886 года началась забастовка рабочих в Чикаго: они требовали восьмичасового рабочего дня и улучшения условий труда. В память об этом событии в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала установил День международной солидарности трудящихся, который должны были отмечать ежегодно 1 мая.

В России после Октябрьской революции в 1917 году 1 мая объявили государственным праздником, но вплоть до 1972 года он носил название День Интернационала.

После развала СССР в 1992 году День международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда.