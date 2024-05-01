Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три автомобильных лайфхака, на которые стоит обратить внимание летом
В "Спартаке" рассказали, вернётся ли Промес в команду после закрытия дела в ОАЭ
Топ 3 металла для инвестиций
На дальних рубежах Вселенной гравитация ослабевает на 1%
Выплата возмещения за попавший в лобовое стекло камень зависит от ситуации
Вросшие волосы и воспаления: почему вам не стоит брить руки
4-5 мая в небе над Землей будет вспыхивать до 50 метеороидов в час
С 1 мая россияне могут получить визу в Сирию онлайн
Автоэксперты предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто
Праздник 1 мая: история и содержание

1 Мая: символика праздника

1:46
Наследие

День 1 Мая ранее был одним из главных политических праздников Советского Союза. Старшие поколения помнят демонстрации, в которые ходили трудовыми коллективами с транспарантами. Ещё раньше, во времена Российской Империи, в начале XX века 

1 Мая: символика праздника
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Изначально в странах современной Европы 1 мая отмечали праздник весны. Обычаи различались в зависимости от народа: чаще всего в этот день собирали полевые цветы и плели венки, выбирали и короновали майского короля и королеву (самых красивых или ловких молодых людей), танцевали вокруг украшенного дерева. Считалось, что это принесёт хороший урожай и здоровье животным и людям. Постепенно сакральное значение праздника утратилось, а народные гуляния стали пережитком язычества. 

Современное значение Первомай приобрёл в конце XIX века. 1 мая 1886 года началась забастовка рабочих в Чикаго: они требовали восьмичасового рабочего дня и улучшения условий труда. В память об этом событии в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала установил День международной солидарности трудящихся, который должны были отмечать ежегодно 1 мая.

В России после Октябрьской революции в 1917 году 1 мая объявили государственным праздником, но вплоть до 1972 года он носил название День Интернационала. 

После развала СССР в 1992 году День международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Последние материалы
Три автомобильных лайфхака, на которые стоит обратить внимание летом
В "Спартаке" рассказали, вернётся ли Промес в команду после закрытия дела в ОАЭ
Топ 3 металла для инвестиций
На дальних рубежах Вселенной гравитация ослабевает на 1%
Выплата возмещения за попавший в лобовое стекло камень зависит от ситуации
1 Мая: символика праздника
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза"
Вросшие волосы и воспаления: почему вам не стоит брить руки
4-5 мая в небе над Землей будет вспыхивать до 50 метеороидов в час
С 1 мая россияне могут получить визу в Сирию онлайн
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников