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В Германии состоялась памятная церемония в честь освобождения узников концлагеря

1:22
Наследие

Сегодня, 29 апреля, на мемориальном комплексе в бывшем нацистском концлагере Заксенхаузен, расположенном в городе Ораниенбурге в Германии, состоялась памятная церемония возложения венков, посвящённая 79-й годовщине его освобождения Красной Армией.

В мероприятии приняли участие Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии, аппарата атташе по вопросам обороны, а также торгового представительства России в ФРГ.

Построенный в 1936 году нацистский концентрационный лагерь в Заксенхаузене стал отражением нацистской идеологии подавления и устрашения, а также местом невиданных зверств. Через его застенки прошли около 200 тыс. человек — граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвёртый из них погиб — был казнён, умер от пыток или истощения. К 1944 году граждане СССР и Польши составляли более 90% узников лагеря.

Передовые части 1-го Белорусского фронта в ходе боёв 22 апреля 1945 года заняли город Ораниенбург, освободив около 3000 заключённых концлагеря Заксенхаузен.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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