ФСБ рассекретила данные по "Катынскому делу": виновными в массовых расстрелах признали нацистов

ФСБ рассекретило данные касательно расстрелов в Катыни в Смоленской области. Была доказана вина немецких частей в расстрелах мирного населения, а том числе и интернированных лиц.
Долгое время расстрелы в Катыни считались военным преступлением сталинского режима и служили поводом для Польши и других недоброжелателей России напоминать её руководству о преемственности ответственности за это злодеяние. Однако по новым данным ФСБ версия о Катынском расстреле как исключительно преступлении НКВД, к которому нацисты не имели никакого отношения, не состоятельна.
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