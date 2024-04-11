ФСБ рассекретила данные по "Катынскому делу": виновными в массовых расстрелах признали нацистов

Новый поворот в "Катынском деле": немцы сфальсифицировали данные

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ФСБ рассекретило данные касательно расстрелов в Катыни в Смоленской области. Была доказана вина немецких частей в расстрелах мирного населения, а том числе и интернированных лиц.

Фото: commons.wikimedia.org by RaNo

Долгое время расстрелы в Катыни считались военным преступлением сталинского режима и служили поводом для Польши и других недоброжелателей России напоминать её руководству о преемственности ответственности за это злодеяние. Однако по новым данным ФСБ версия о Катынском расстреле как исключительно преступлении НКВД, к которому нацисты не имели никакого отношения, не состоятельна.