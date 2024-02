Наручные часы, пережившие бомбардировку Хиросимы, продали за $31 тысячу

Наручные часы, пережившие бомбардировку Хиросимы, продали за 31 тысячу долларов на аукционе в Бостоне, сообщает AP News.

Фото: flickr.com by Maarten Heerlien is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic