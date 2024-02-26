Наручные часы, пережившие бомбардировку Хиросимы, продали за $31 тысячу

Бостон: на аукционе проданы часы из Хиросимы

Наручные часы, пережившие бомбардировку Хиросимы, продали за 31 тысячу долларов на аукционе в Бостоне, сообщает AP News.

Фото: flickr.com by Maarten Heerlien is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Артефакт был обнаружен британским солдатом среди развалин Хиросимы во время гуманитарной миссии по поставке припасов и оценке разрушений. Время на циферблате застыло на 8:15 — это момент взрыва атомной бомбы Little Boy, сброшенной на города 6 августа 1945 года.

Исполнительный вице-президент аукционного дома RR Auction Бобби Ливингстон выразил надежду, что этот ценный артефакт станет источником уроков для его владельца, напоминая о страшных последствиях войны и направляя внимание на мощь вооружений, которую человечество никогда не должно применять. По его словам, эти наручные часы фиксируют точный момент, когда история перешла в новую эру.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) выступила против продажи подобного артефакта. По мнению представителей организации, извлечение материальной выгоды из предметов, несущих в себе исторические уроки, недопустимо.