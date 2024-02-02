Уникальные надписи нашли в больнице 1905 года в Томске

При капитальном ремонте объекта культурного наследия "Больница" в Томске, в рамках национального проекта "Здравоохранение", специалисты обнаружили уникальные надписи на стенах, предположительно из "Краткого устава для солдат" 1912 года выпуска. Об этом сообщает Аргументы и факты – Томск.
Решается вопрос о сохранении этих исторических надписей. Ремонт начат в сентябре 2023 года, выделено более 105 млн рублей на создание современной инфраструктуры в рамках нацпроекта.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.