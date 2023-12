Останки мужчины и женщины, захороненные в Германии, удивили археологов, которые обнаружили, что череп одного из скелетов был полностью выдолблен. Раскопки ведутся возле бывшего королевского дворца, возрастом 1000 лет, построенного римским императором Отто Великим в деревне Хелфте в немецкой земле Саксония-Анхальт.

Фото: openverse by Mustang Joe is licensed under CC0 1.0