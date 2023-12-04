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Раскопки 1000-летнего королевского дворца в Германии привели к любопытному открытию

Наследие » Мир

Останки мужчины и женщины, захороненные в Германии, удивили археологов, которые обнаружили, что череп одного из скелетов был полностью выдолблен. Раскопки ведутся возле бывшего королевского дворца, возрастом 1000 лет, построенного римским императором Отто Великим в деревне Хелфте в немецкой земле Саксония-Анхальт.

Раскопки 1000-летнего королевского дворца в Германии привели к любопытному открытию
Фото: openverse by Mustang Joe is licensed under CC0 1.0

Два скелета были обнаружены рядом, возможно, они принадлежали супружеской паре.

"Возможно, они были супружеской парой. Женщина была немного ниже мужчины и имела рост 155 см", — отметил археолог Оливер Дитрих из Немецкого археологического института.

Особенно беспокоило исследователей отсутствие лицевых костей у женщины.

"Череп женщины был повреждён в результате последующего вмешательства в могилу, например, плугом или мелкими животными" — объяснил Феликс Бирманн, профессор археологии Щецинского университета в Польше.

Мужчина был похоронен с разнообразным погребальным инвентарем, включая нож, поясной комплект и железный наконечник посоха. Бирманн предположил, что "этот человек жил в 9-м веке нашей эры и был чиновником франкского замка или городища". Эксперт отметил, что отсутствие оружия указывает на его вероятное звание.

В отличие от мужчины, в могиле женщины не было погребальных принадлежностей, что может свидетельствовать о различиях в религиозных убеждениях.

"Более вероятно, что она или её похоронившие её уже были более христианскими, чем этот мужчина" — сказал Бирманн

Археологи проводят дополнительный анализ, чтобы раскрыть больше деталей о личности этой загадочной пары и обстоятельствах их смерти.

Ранее мы писали, что в Мохенджо-Даро нашли клад редких медных монет.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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