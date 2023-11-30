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Космические спутники обнаружили остатки скрытого поселения бронзового века в Сербии

3:43
Наследие » Мир

Спутниковые снимки выявили более 100 сооружений бронзового века, спрятанных на сербских равнинах.

Космические спутники обнаружили остатки скрытого поселения бронзового века в Сербии
Фото: openverse by Mike Cattell is licensed under CC BY 2.0

Согласно исследованию, опубликованному 10 ноября в журнале, археологи впервые заметили остатки ограждений возрастом более 3000 лет в 2015 году, просматривая фотографии Google Earth 93-мильного (150-километрового) участка дикой природы вдоль реки Тиса в Сербии.

"Мы смогли увидеть следы более 100 поселений позднего бронзового века. Что интересно в [местах], так это то, что мы не только определили их присутствие на этих изображениях, но также измерили их размер и, для многих, то, как люди организовали планировку внутри своих поселений", — сообщил ведущий автор исследования Барри Моллой, доцент кафедры археологии Университетского колледжа Дублина.

Это уникальная возможность в европейской археологии бронзового века получить такой уровень детализации для такого количества поселений в такой специфической области

Раньше эта территория, известная как Паннонская равнина, считалась внутренней территорией, где не было поселений бронзового века. Но теперь исследователи думают, что это лишь один пример из множества поселений, обнаруженных по всей Европе и являющихся частью обширной торговой сети того времени.

Помимо анализа спутниковых изображений, в рамках нового исследования исследователи посетили это место на небольшом самолете и лично и обнаружили следы десятков структур, "скрывающихся на виду", как сообщает журнал Science .

Большинство вольеров были построены близко друг к другу, как сегодняшние кварталы, что позволяет предположить, что жители "предпочли жить очень близко друг к другу" в том, что Моллой описал как "сложное и хорошо организованное общество".

"Участки бледной почвы не следуют каким-либо определенным направлениям, но они равномерно распределены, лежащие на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга", — сказал Моллой.

"Хотя нам необходимо провести раскопки, чтобы подтвердить детали, мы подозреваем, что это были места, где жили большие семьи", - добавил он.

Из-за того, что фермеры в течение многих лет пахали землю, очертания многих ограждений были практически не видны с земли. Тем не менее, согласно исследованию, археологи нашли то, что осталось от нескольких стен и рвов, которые, возможно, использовались в качестве валов для защиты поселения.

"К сожалению, они остаются видимыми только на аэрофотоснимках, потому что они были засыпаны и распаханы в течение столетий сельского хозяйства, включая интенсивную вспашку в 20 веке. Возможно, вокруг вершины валов располагался деревянный частокол или стена, как мы видим на других участках региона", — сказал Моллой.

Есть несколько подсказок относительно того, почему поселение было так сильно укреплено. Судя по обнаружению глиняных колесниц и оружия на кладбищах возле некоторых ограждений, вполне вероятно, что жители были "знакомы с войной" — не между собой, а, скорее, с внешним миром, согласно Science.

Исследователи также обнаружили "большое количество" артефактов, включая точильные камни, используемые для обработки зерна, черепки керамики и куски бронзы, в том числе булавку, используемую для застегивания одежды. Радиоуглеродное датирование костей животных, разбросанных по этому месту, подтвердило его древность. 

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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