В Брянске обнаружена могила революционера Игната Фокина

Спустя 104 года после смерти российского революционера Игната Фокина его могила была обнаружена в ходе раскопок в центре города Брянска. По информации, предоставленной пресс-службой администрации города, полевые работы завершены, и доступ к склепу Фокина засыпан песком. В настоящее время проводится анализ полученных данных, и перед учеными стоит большая научная работа, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org

Поиск могилы продолжался более месяца и начался после просьбы родственников о переносе могилы на Аллею Славы Центрального кладбища, а также из-за строительства новой дорожной развязки. Следующим этапом будет утверждение переноса в Министерстве культуры и Следственном комитете РФ. Планируется завершить все работы в 2023 году. Игнат Фокин был руководителем борьбы за установление Советской власти в Брянске и первым председателем Брянского уездного исполкома.

Он умер 13 апреля 1919 года и был похоронен в Семёновском сквере. На его похороны пришло более 20 тысяч человек, по воспоминаниям современников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Брянске открыли сквер имени Игната Фокина после ремонта