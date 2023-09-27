Спустя 104 года после смерти российского революционера Игната Фокина его могила была обнаружена в ходе раскопок в центре города Брянска. По информации, предоставленной пресс-службой администрации города, полевые работы завершены, и доступ к склепу Фокина засыпан песком. В настоящее время проводится анализ полученных данных, и перед учеными стоит большая научная работа, сообщает ТАСС.
Поиск могилы продолжался более месяца и начался после просьбы родственников о переносе могилы на Аллею Славы Центрального кладбища, а также из-за строительства новой дорожной развязки. Следующим этапом будет утверждение переноса в Министерстве культуры и Следственном комитете РФ. Планируется завершить все работы в 2023 году. Игнат Фокин был руководителем борьбы за установление Советской власти в Брянске и первым председателем Брянского уездного исполкома.
Он умер 13 апреля 1919 года и был похоронен в Семёновском сквере. На его похороны пришло более 20 тысяч человек, по воспоминаниям современников.
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