Большой Сфинкс Египта: Тайны и легенды вокруг величественной статуи

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Величественный символ Египта: Большой Сфинкс

Наравне с древними пирамидами, одним из главных символов Египта является Большой Сфинкс — огромная скульптура с телом льва и головой фараона Хефрена. Самая большая каменная статуя в мире располагается на Западном берегу Нила и была возведена примерно в 2 559 году до нашей эры. — сообщает Hi-News.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Загадочное предназначение Большого Сфинкса

Точное предназначение этого сооружения неизвестно, но предполагается, что Сфинкс охраняет покой погребенных неподалеку фараонов. И хотя отсутствуют прямые доказательства данной теории, она вызывает неподдельный интерес и животрепещущие вопросы.

Мистические слухи и загадочные конспирологические теории

Некоторые люди считают, что пирамиды Древнего Египта были построены инопланетянами — это очень популярная теория заговора. Вокруг Сфинкса также ходят конспирологические слухи, которые только придают ещё больше загадочности этому великолепному сооружению.

"Зал летописей" под Сфинксом: миф или реальность?

Одна из популярных легенд утверждает, что под этой скульптурой находится некий "Зал летописей", известный также как "Зал свидетельств" или "Зал знаний". В этой комнате, согласно преданиям, хранится множество свитков с разгадками тайн человечества. Некоторые утверждают, что среди этих папирусов содержатся точные координаты затерянного континента Атлантида. Значимость "Зала записей" сравнима с Великой Александрийской библиотекой.

Происхождение записей и тайны "Зала летописей"

Есть разные версии о происхождении записей в "Зале летописей". Некоторые считают, что записи были созданы египтянами, в то время как другие предполагают, что они принадлежат более древней цивилизации. Возможно, записи были сделаны богом мудрости Тотом. Упоминания о существовании тайной комнаты под Сфинксом присутствуют в работах древних философов, включая древнегреческого историка Геродота, который утверждал, что под сооружением находится лабиринт с 1 500 комнатами.

Загадочные истории и вклад американского мистика

Одним из сторонников теории о тайной комнате под Сфинксом был американский мистик Эдгар Кейси, известный своими пророческими способностями. Он утверждал, что хранилище со свитками находится между рекой Нил и Сфинксом. Следуя этим историям, археологи пытались найти вход в "Зал летописей" под египетским Большим Сфинксом. Однако, несмотря на все усилия, проход так и не был обнаружен. Хотя внутри скульптуры и на ее голове имеются полости, они образовались естественным путем или были использованы в ходе строительства. Вероятно, идея о тайной комнате под Сфинксом является лишь еще одной сказкой от конспирологов.

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