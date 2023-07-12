Наравне с древними пирамидами, одним из главных символов Египта является Большой Сфинкс — огромная скульптура с телом льва и головой фараона Хефрена. Самая большая каменная статуя в мире располагается на Западном берегу Нила и была возведена примерно в 2 559 году до нашей эры. — сообщает Hi-News.
Точное предназначение этого сооружения неизвестно, но предполагается, что Сфинкс охраняет покой погребенных неподалеку фараонов. И хотя отсутствуют прямые доказательства данной теории, она вызывает неподдельный интерес и животрепещущие вопросы.
Некоторые люди считают, что пирамиды Древнего Египта были построены инопланетянами — это очень популярная теория заговора. Вокруг Сфинкса также ходят конспирологические слухи, которые только придают ещё больше загадочности этому великолепному сооружению.
Одна из популярных легенд утверждает, что под этой скульптурой находится некий "Зал летописей", известный также как "Зал свидетельств" или "Зал знаний". В этой комнате, согласно преданиям, хранится множество свитков с разгадками тайн человечества. Некоторые утверждают, что среди этих папирусов содержатся точные координаты затерянного континента Атлантида. Значимость "Зала записей" сравнима с Великой Александрийской библиотекой.
Есть разные версии о происхождении записей в "Зале летописей". Некоторые считают, что записи были созданы египтянами, в то время как другие предполагают, что они принадлежат более древней цивилизации. Возможно, записи были сделаны богом мудрости Тотом. Упоминания о существовании тайной комнаты под Сфинксом присутствуют в работах древних философов, включая древнегреческого историка Геродота, который утверждал, что под сооружением находится лабиринт с 1 500 комнатами.
Одним из сторонников теории о тайной комнате под Сфинксом был американский мистик Эдгар Кейси, известный своими пророческими способностями. Он утверждал, что хранилище со свитками находится между рекой Нил и Сфинксом. Следуя этим историям, археологи пытались найти вход в "Зал летописей" под египетским Большим Сфинксом. Однако, несмотря на все усилия, проход так и не был обнаружен. Хотя внутри скульптуры и на ее голове имеются полости, они образовались естественным путем или были использованы в ходе строительства. Вероятно, идея о тайной комнате под Сфинксом является лишь еще одной сказкой от конспирологов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".