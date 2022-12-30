Историк Фурсов: демонтаж социализма и дрейф в сторону Запада были ошибкой

Разговоры о том, что социализм к 1980-м годам себя изжил, являются "наглой ложью". Об этом сообщил историк Андрей Фурсов.

Он отметил, что в 1975 году удельный вес Советского Союза в мировой промышленности составил 20 процентов. Как пояснил эксперт, по этому показателю СССР обошёл совокупный объём производства Германии, Франции и Британии.

По словам историка, до президентства Михаила Горбачёва Советский Союз был на втором месте в мире и первом в Европе по темпам создания промышленной продукции.

"Когда нам рассказывают о том, что к 1980-м, а то и раньше, социализм себя экономически изжил, что необходим был его демонтаж и дрейф в сторону Запада — это наглая ложь подонков", — заявил Фурсов в интервью argumenti.ru.

Он напомнил, что космонавтика, ракетостроение, атомная энергетика, лазерные и высококлассные военные технологии отлично развивались в СССР. Специалист подчеркнул: даже Соединённые Штаты Америки отставали от Советского Союза во многих сферах.

СССР был разрушен из-за желания определённой части номенклатуры изменить строй благодаря теневым деньгам и западному капиталу, считает эксперт.