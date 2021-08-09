Сегодня исполнилось девять дней с дня смерти мэтра журналистики

Заслуженный журналист Российской Федерации Ясен Засурский был последним преподавателем, который работал на журфаке МГУ с момента его основания в 1952 году.

В последние годы своей жизни он был президентом факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Этот человек стал наставником для нескольких поколений работников СМИ. Он учил их доброте и свободе. Ясен Засурский умер на 92-м году жизни 1 августа. Журфак осиротел. Прошло девять дней. Сегодня коллеги вспоминают мэтра журналистики.

Ясен Засурский о "Правде" и "правдистах"

Ясен Засурский неоднократно давал интервью Pravda.Ru. Так, в год столетия газеты "Правды" (преемницей которой является Pravda.Ru) он рассказывал о международном влиянии этого старейшего издания, причинах его популярности и о работе настоящих "правдистов".

Ясен Засурский всегда переживал за нынешнее состояние журналистики. Он говорил:

"Отсутствие качественной прессы лишает нас мозгов, словно команда "не думать". Наши читатели не учатся серьёзно относиться к тому, что происходит в мире".

30 тысяч птенцов гнезда Засурского

Ясен Засурский всегда оставался в журналистике признанным авторитетом и педагогом с большой буквы. Мэтр о профессии в одном из интервью Pravda.Ru:

"Конечно, каждый может оказаться журналистом. Если вы окажетесь где-то в Африке в условиях антитеррористической операции, вы можете стать журналистом — это возможно. Становятся иногда журналистами в силу сложившихся обстоятельств. Но это талант и прирожденный дар выражения своего отношения. Дар литературный, дар побудителя — человека, который будит других и заставляет их думать, это дар не быть равнодушными".

Талант разруливать проблемы

Президент Фонда Достоевского Игорь Волгин, который проработал с Ясеном Засурским более 40 лет, рассказал NEWS.ru, каким отец журналистики был в повседневной жизни:

"У него был невероятный талант, как сейчас сказала бы современная молодёжь, разруливать проблемы. У меня в те годы были серьёзные неприятности с местным парткомом. Именно Засурский очень деликатно вывел эту ситуацию из состояния разгрома в более приемлемое русло".

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