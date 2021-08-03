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В Госдуме рассказали, что делает Запад для дискредитации выборов в России

Наследие

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев рассказал о попытках дискредитации избирательного процесса в России.

В Госдуме рассказали, что делает Запад для дискредитации выборов в России

По его словам, в комиссии отметили, что западные структуры регулярно эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России. По словам Пискарева, эти структуры "призывают упразднить наше законодательство о противодействии экстремизму, а также о нежелательных организациях и контроле за деятельностью иноагентов".

Глава думской комиссии рассказал о мероприятии, которое недавно прошло при поддержке зарубежных неправительственных организаций, в ходе которого обсуждались "нарушения демократических прав" в России.

В нем принимали участие представители "Фонда Домов прав человека", "Международной амнистии", "Платформы гражданской солидарности", CIVICUS, Human Rights Watch, а также ряда государств: Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины.

Где именно состоялось это мероприятие, Василий Пискарев не уточнил.

Ранее член Центризбиркома РФ Игорь Борисов сообщил, что количество некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа и пытаются влиять на нынешнюю избирательную компанию, выросло в 2,7 раза по сравнению с кампанией 2016 года.

По словам Борисова, тогда было 53 подобных организации, в настоящее время их число составляет 145.

В середине июля комитет Европарламента по иностранным делам предложил Евросоюзу подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму. В докладе комитета по отношениям с Россией было сказано, что его члены "пришли к выводу", согласно которому ЕС "должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международных норм".

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Автор: Олег Артюков
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