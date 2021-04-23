Как Кравчук и Украина повлияли на распад СССР

Соратник первого президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко рассказал о том, как Украина и ее глава Леонид Кравчук в свое время повлияли на распад СССР.

По его словам, именно Кравчук решил не подписывать новый договор о поддержании Советского Союза. И возник вопрос: насколько вообще возможен СССР по-другому?

"Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено", — сказал Мироненко в интервью "Ленте.Ру".

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова оценила роль украинцев в космической программе СССР.

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