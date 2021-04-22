В Севастополе установили монумент в память о Гражданской войне

Монумент в честь столетия окончания Гражданской войны в России воздвигнут и открыт на берегу Карантинной бухты Севастополя.

Он представляет собой фигуру матери, призывающей к примирению своих сыновей, разведенных войной. Их фигуру у подножия памятника. С трех сторон подножия выбиты строки поэтов Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, а также писателя Михаила Шолохова, посвященные тяжелым дням противостояний.

"Этот памятник к 100-летию завершения Гражданской войны — мемориал памяти, посвященный ее трагедии. Посвящен ее участникам, всем сынам России. Это первый такой масштабный мемориал на территории России. Нужно помнить этот урок истории — дом, разрушенный изнутри, как сказано, не устоит", — сказал на открытии глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передает РИА "Новости".

Ранее новый мультимедийный проект "Память крепче гранита" был запущен российским Минобороны и посвящён воинским памятникам Великой Отечественной войны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.