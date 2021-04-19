Боровой поделился соображениями о гибели Джохара Дудаева

Новую версию событий в день гибели первого президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева изложил российский политик Константин Боровой.

"То, что Алла (Дудаева) рассказала мне, свидетельствовало скорее о том, что он успел ей рассказать, о чем мы с ним говорили. Очень может быть, что наш разговор использовали, чтобы просто определить его координаты", — сказал он "Ленте.ру".

Боровой отметил, что ракетный удар по Дудаеву мог быть совершен через два часа после их разговора.

"То есть, он с кем-то еще разговаривал", — сделал вывод политик. Раньше он утверждал, что связь оборвалась прямо во время разговора с Дудаевым.

В 2019 году экс-депутат Госдумы Валерий Борщов заявил, что первой чеченской войны могло бы не быть, и способствовать этому мог Борис Ельцин.

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