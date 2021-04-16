Польшу вновь призвали к порядку в деле города Тшчанк

Минобороны РФ опубликовало на своем сайте архивные документы, которые доказывают, что на месте снесенного воинского памятника в польском городе Тшчанке находилась братская могила советских воинов.

Памятник был построен в 1945 году по инициативе первого военного коменданта Тшчанка Бориса Рубцова. Под мемориалом были похоронены останки 56 солдат и офицеров, из которых установлены имена лишь 16. Потомки найдены только у трех из них.

В сентябре 2017 году администрация города заявила, что воинских остановков в этом месте нет, и варварским образом снесла мемориал. С того времени ведутся судебные процессы о законности такой деятельности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от польского коллеги "восстановить осквернённое захоронение воинов УПА на горе Монастырь возле села Верхрата". То есть, по сути, он хочет, чтобы поляки заботились о могиле тех, кто уничтожал их народ во время войны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.