В Южной Америке проходят Гагаринские уроки

В 39 школах Аргентины состоялся так называемый Гагаринский урок, повествующий о подвиге первого человека в космосе. Он ожидается еще в 50 учебных учреждениях.

По данным главы представительства Россотрудничества в Аргентине Ольги Муратовой, та же акция ожидается в Уругвае и Парагвае. В связи с пандемией, в некоторых школах Гагаринский урок шел в онлайн-формате. Муратова отметила "невероятно позитивные отзывы".

"Я рассказал о том, что сделал Юрий Гагарин в 1961 году, и для ребят было важно это услышать. Они могли немного идентифицировать себя с ним, потому что, как я отметил во время урока, Гагарин тоже ходил в техникум, и он был из маленького городка, как и они", — рассказал проведший такой урок педагог Луис Кинтана. По его словам, до этого его ученики мало знали о гагаринском полете, передает ТАСС.

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