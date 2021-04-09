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Минобороны рассекретило документы по первому отряду космонавтов

Наследие

Ряд секретных ранее документов, связанных с первым отрядом космонавтов СССР, опубликован на сайте Минобороны РФ в честь 60-летия первого полета в космос.

Минобороны рассекретило документы по первому отряду космонавтов

В разделе «Земные орбиты покорителей космоса» можно увидеть фотографии, удостоверения Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова. Здесь же можно узнать о руководителе подготовки первых космонавтов Николае Каманине, инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае, летчике-фронтовике Георгии Береговом.

В частности, представлены копии полетного задания, зачетных книжек, служебных характеристик и наградных листов первого человека в космосе. «Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив», — говорится в характеристике по выпуску из 1-го Чкаловского военного авиационного училища лётчиков имени К.Е. Ворошилова.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года и длился 108 минут.

Ранее Минобороны запустило спецпроект по памятникам Великой Отечественной войны.

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Автор: Михаил Закурдаев
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