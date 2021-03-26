Казаки всего мира возмущены: власти Тобольска игнорируют Ермака

Общественной палатой Тобольска были предложены для нового аэропорта имена Семёна Ремезова, Александра Алябьева, Петра Ершова, Михаила Знаменского, Василия Перова.

Это решение возмутило казаков, не увидевших среди предложений имени покорителя Сибири, легендарного атамана Ермака Тимофеевича.

По инициативе верховного атамана "Союза казаков-воинов России и Зарубежья" Николая Дьяконова казаки из различных регионов России, а также Финляндии, Германии, Австралии, Швеции, Киргизии, Казахстана, Испании, Италии, Польши направили свои обращения в адрес региональных властей.

Сам Дьяконов отмечает активность в борьбе с исторической памятью некоторых маргиналов.

"Мы можем предположить, что подобное стало возможным под влиянием активистов так называемой Национально-культурной автономии сибирских татар и общественной организации татар "Наследие", которые ранее пытались воспрепятствовать установке памятника Ермаку в Тобольске. Данная организация заявляет, что является представителем интересов сибирских татар, однако по факту представляет собой всего лишь малое сборище агрессивно настроенных националистов, пытающихся исказить историю", — говорится в письме атамана на имя главы Тобольска Максима Афанасьева.

В поддержку присвоения имени Ермака тобольскому аэропорту выступили депутат ГосДумы Пётр Толстой, ряд деятелей культуры и искусства.