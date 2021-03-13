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Елизавете II Гагарин запомнился «очаровательным»

Наследие » Советское наследие

Своими воспоминаниями о встрече в 1961 году с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным поделилась британская королева Елизавета II.

Елизавете II Гагарин запомнился «очаровательным»

Вопрос о том, каким был Гагарин, задала ученый-космолог Мэгги Адерин-Покок. Женщина призналась, что выбрала такую профессию из-за советского космонавта, с которым у нее день рождения в один день 9 марта.

«Русским», - ответила королева на вопрос, добавив, что Гагарин был «очарователен» и не говорил по-английски. Шарм ему, по мнению Елизаветы II, добавляло то, что он реально был в космосе первым.

В рамках визита в Британию Гагарин встретился со многими общественными деятелями, включая премьер-министра Гарольда Макмиллана. Сама Елизавета II с ним даже сфотографировалась.

А в сегодняшней России в финал кастинга на главную роль в фильме, который частично будут снимать в реальном космосе, прошли двадцать финалисток из трех тысяч изначальных претенденток.

 

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Автор: Михаил Закурдаев
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