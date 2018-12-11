Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?

В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие — героем. Вероятно, оба мнения верны, так как он был весьма противоречивой фигурой.

Кроме того, оценки разнятся от того, как люди относятся к феномену Советского Союза.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 декабря, присутствовал на открытии памятника Александру Солженицыну. Президент назвал столетие писателя значимым событием для всей страны. "Самое главное, что голос Александра Исаевича по-прежнему звучит, его мысли и идеи находят отклик в умах и сердцах людей", — подчеркнул Путин.

Между тем, омский политик, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Омска Андрей Алехин назвал лауреата Нобелевской премии по литературе "врагом народа" и "предателем". "Солженицын — это, как бы помягче выразиться, предатель и враг нашей страны. И еще врун, все, что он писал и говорил, неправда. Надо его гнать из школьной программы!" — цитирует Алехина сайт "СуперОмск".

В заочную полемику с Алехиным вступил экс-премьер России Сергей Степашин. "Нет, он не был диссидентом. Он был православным русским патриотом. Он был крещеный человек, за что его в школе травили, когда он носил крестик. Это был человек с обостренным чувством справедливости", — сказал Степашин в интервью "Комсомольской правде".

"Он был капитан, командир батареи, два ордена получил, воевал честно. До Победы не дошел — упаковали", — добавил Степашин.

Александр Солженицын своими произведениями, которые, надо сказать, увлекательно написаны, боролся против тоталитарного государства. Вероятно, сейчас он не предложил бы США "бомбить" Россию, как предлагал это делать в отношении СССР.

"Пролетариат" не любил не только он, но и булгаковский профессор Преображенский, и поэт Александр Блок, например. Однако мы любим этих исторических персонажей. Солженицын многим неприятен потому, что Запад его награждал в пику Советскому Союзу, а не за творчество как таковое.

Александр Солженицын переживал за Россию, а не за Советский Союз, который ненавидел, отсюда различное отношение россиян к писателю и его творчеству. Владимир Путин ему симпатизирует именно потому, что Солженицын говорит о новом русском пути. О русской нации. О русской культуре. О русском православном государстве.

Впрочем, можно понять и коммунистов. Премии от Запада принимать позорно, потому что только близорукий не увидит, что Запад хочет разрушить не только СССР, но все русское.

Памятники, они никогда не будут угодны ста процентам населения.

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