Судьба резидента, или как князь Меньшиков свои капиталы вывозил

За последние годы у Москвы к Лондону возникало немало вопросов, связанных с выдачей фигурантов громких дел. Ответов на них пока нет — только встречные требования. Между тем, если заглянуть вглубь отечественной истории, бегство опальных россиян в Англию — старая добрая традиция, уходящая корнями в петровские времена.

История повторяется. Здесь говорится о первом российском дипломате-невозвращенце, укрывшемся в Англии. О том, как этому резиденту удалось провести группу захвата, высланную за ним Петром I — как он сумел перевести за рубеж капиталы князя Меньшикова.

На исходе марта 1720 г. российский посол в Голландии гвардии подполковник князь Борис Иванович Куракин получил из Санкт-Петербурга тревожное послание. Канцлер Головкин собственноручно подписал депешу, извещавшую о бесследном исчезновении Авраама Веселовского. Почему исчезновение господина Веселовского, которого требовалось "поймать и за арест отдать", взволновало первых лиц империи? Для этого нужно знать, кем был Авраам Павлович Веселовский.

Судьба резидента

Весной 1703 г. Веселовский вместе с двумя братьями Федором и Исааком поступил в недавно учрежденную в Москве немецкую школу. Во главе ее стоял бывший хозяин Марты Скавронской — будущей супруги Петра Великого и императрицы Екатерины I — пастор Эрнст Глюк.

После двухгодичного обучения, Веселовский уже состоит при знаменитом литературном агенте Петра I бароне Гюйсене, а в 1707 г. становится секретарем Куракина, который отправлен в Италию для встречи с папой римским. Позднее Веселовский получает должность переводчика немецкого и латинского языков в Государственной посольской канцелярии с колоссальным по тем временам окладом — 200 рублей в год.

Чиновник Посольской канцелярии попал не только в поле зрения царя, как пишет Д. О. Серов в книге "Администрация Петра I", но и был взят на службу генерал-фельдмаршалом и государственных тайных дел министром светлейшим князем Александром Даниловичем Меньшиковым. По словам одного очень осведомленного современника: "ныне Авраам Веселовский… у князя гораздо в милости, и хотя не виден при его светлости, однако ж он все дела отправляет". В скором времени — 24 мая 1715 г.

Веселовский получает ранг резидента и определяется главой российского представительства в Вене.

Для 30-летнего Авраама Павловича было огромной удачей занять один из ключевых постов в дипломатической иерархии, тем более, что такое назначение противоречило всей кадровой политике Петра. Русские, которые возглавляли дипмиссии в Европе, были в основном представителями аристократии или людьми с большим опытом административной или военной службы. Отпрыск неродовитого стольника Авраам Веселовский не имел шансов попасть на столь высокий пост, если бы не протекция "полудержавного властелина", как назвал его Пушкин, светлейшего князя Меньшикова.

Агент влияния

В столице Священной Римской империи неглупый и коммуникабельный, безупречно владевший немецким языком Авраам Павлович свел дружбу с влиятельнейшим вице-канцлером графом Фридрихом Шёнборном. У братьев Веселовских дела тоже шли неплохо: Федор уже имел к тому времени чин секретаря посольства (а вскоре станет резидентом в Лондоне); Исаак, сопровождавший царя в заграничной поездке 1716 — 1717 гг., в июне 1718 г. возглавит Иностранную экспедицию.

"С этим назначением братья Веселовские образовали наиболее могущественный клан в составе российской дипломатической номенклатуры", — полагает историк Д. О. Серов. В то время клан Веселовских определенно превосходил по влиятельности семейство канцлера Г. И. Головкина.

Однако, как это часто бывает, ситуация резко изменилась. В ответ на высылку из России имперского резидента Отто Плеера А. П. Веселовскому в феврале 1719 г. было предписано покинуть Вену. Оставшись без должности, он сначала получил назначение резидентом ко двору ландграфа гессен-кассельского, но вскоре был отозван в Петербург. Выполняя предписание, 3 апреля 1719 г. Авраам Павлович прибыл в Берлин. Здесь он повидался с российским послом графом А. Головкиным и нанес визит тайному советнику П. А. Толстому. По дороге в российскую столицу Веселовский бесследно исчез.

Два Ивановича ищут Палыча

У самого Петра I это бегство вызвало раздражение, и он дал распоряжение князю Б. Куракину об аресте резидента. Не надеясь на помощь своих дипломатов в поимке беглеца — российское правительство на территории одного из немецких княжеств из числа безработных местных офицеров сформировало боевую оперативную группу.

Под именем Вольского во главе группы стал российский военный агент при австрийской армии князь Юрий Иванович Гагарин. Дипломатическим прикрытием операции по "изъятию" бывшего резидента занималось первое лицо в окружении Петра в последние годы его царствования — генерал-майор Павел Иванович Ягужинский.

Оба Ивановича напали на след Павловича в окрестностях Франкфурта-на-Майне. В шифрованном донесении один из участников группы полковник Энслин (он же Бердышевский) сообщал, что в проезжем "кавалере Фрелихе" его агент уверенно опознал "безделного (так в тексте — ред.) крещеного жида", который "в его время был секретарем у князя Меншикова".

Англия для русских эмигрантов

Дабы избежать возможных дипломатических осложнений, Петр I предписывает придать захвату А. П. Веселовского "законный" характер. Резонно рассудив, что политические обвинения вряд ли произведут должное впечатление на немецких юристов, царь распорядился обвинить экс-резидента в неуплате крупного денежного долга. Какое-то время царские агенты вели почти непрерывную слежку, но в последний момент Веселовскому удалось скрыться.

В сентябре 1720 году Авраам Павлович укрылся в Англии, царь распорядился обвинить экс-резидента в неуплате крупного денежного долга.

Затем он знакомится со знаменитой Екатериной Дашковой и Алексеем Орловым, предлагает Вольтеру свою помощь в составлении "Истории Петра Великого". Авраам Веселовский скончался в Женеве 16 января 1783 г., оставив после себя впечатляющее наследство в 369 392 ливра.

Аферы светлейшего Александра Даниловича

Авраам Павлович Веселовский предпочел деспотизму царского двора свободу. Пусть так. Но кто помог ему безбедно прожить 63 года в эмиграции? Учитывая, что беглый дипломат ни раньше, ни впредь не разглашал государственных тайн и в отличие от своих более поздних последователей не писал мемуаров о беспросветной жизни в России, то откуда, простите, немалые суммы? Уж не помог ли беглому резиденту его недавний "принципал" — князь Александр Меньшиков? Если да, то с какой стати?

Хорошо известно, что Алексашка, в отрочестве торговавший с лотка пирожками, за 20 лет превратился в самого богатого человека в России. Помимо недвижимости, крепостных, заводов, промыслов и рудников, располагавшихся во многих частях огромной страны, Меньшиков не брезговал финансовыми махинациями и аферами через подставных лиц, а также не чурался и банальных взяток. За некоторые провинности светлейший бывал бит палкой от руки Петра.

Расплата за мздоимство пришла чуть позже. Опуская известные подробности, в апреле 1728 г. опальный князь был сослан в сибирский городок Берёзов. Когда описали все имущество Данилыча, выяснилось, что наличности у светлейшего всего-то 85 423 рубля плюс еще драгоценностей на 120 тысяч.

Так куда же подевались основные капиталы светлейшего, если только одна розыскная канцелярия генерал-лейтенанта В. В.Долгорукова оценила ущерб, нанесенный казне Меньшиковым в одном лишь 1717 году в 1 163 026 рублей? А в начале 1710-х годов через подставных лиц генералиссимус заключил с казной несколько контрактов на поставку хлеба для армии. Из-за завышенных, стараниями одного из руководителей правительства Меньшикова, цен — чистая прибыль от этой махинации составила 48 343 рубля. И это не считая, фабрик, заводов, дворцов, пароходов…

Нынешние историки склонны считать, что основные капиталы А. Д. Меньшикова осели в европейских банках. "Трезво осознавший всю непрочность института частной собственности в России, занялся вывозом капитала", так пишет о "птенце гнезда Петрова" историк Д. Серов. Утверждение не голословное. Судя по документам, в середине 1720-х гг. вклады Александра Меньшикова в лондонские и амстердамские банки составляли по самым грубым подсчетам 9 млн рублей.

Многолетним финансовым агентом А. Меньшикова в Западной Европе был Осип Алексеевич Соловьев. С его арестом в сентябре 1717 г. канал вывоза капиталов светлейшего оказался перекрыт. Его вполне мог заменить "свой человечек", в течение пять лет работавший с князем, Авраам Веселовский. Вдобавок еще один из его братьев Яков Веселовский состоял секретарем Александра Даниловича.

Неизвестными до сих пор остаются подлинные мотивы бегства Веселовского, но только не его эмигрантское благосостояние. Слаб человече. Об чем спич?