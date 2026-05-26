Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Орлов

Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка

Наследие

Жизнь в заснеженной пустоте Сибири кажется невозможной для городского человека, но история Дмитрия Божникова ломает все представления о пределах человеческой выносливости. Представьте: один мужчина, девять женщин и бесконечная тайга, ставшая домом на долгих девятнадцать лет. В этом затерянном мире родилось целое поколение, не знавшее ни радио, ни электричества, ни самой страны, в которой они жили.

Люди в зимней тайге
Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди в зимней тайге

Как такая огромная группа людей умудрялась оставаться невидимой для государства десятилетиями. Тонкий момент здесь в географии и психологии страха.

Роковой поворот у кромки тайги

Зима 1945 года не знала жалости. Война формально закончилась, но для конвоев с пленными в глубоком тылу она продолжалась в виде борьбы с морозом. Дмитрий Божников вел грузовик с девятью японками — медсестрами и радистками, которых распределили на сельхозработы. Шла метель. Видимость — ноль.

Ехавшая впереди машина подорвалась. В суматохе и панике Божников свернул не в ту сторону, пытаясь объехать опасный участок. Грузовик заглох в сугробах, связь пропала. Оставаться в кабине означало замерзнуть заживо через пару часов. Группа забрала из кузова тушенку, одеяла и топоры, уходя вглубь леса в поисках спасения.

"Это кажется фантастикой, но после войны хаос в документации был чудовищным. Списали машину, списали людей как погибших при взрыве — и забыли. Тайга поглощает следы мгновенно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Быт в ледяной пещере: от выживания к системе

Тот самый секрет долголетия этой общины заключался в жесткой японской дисциплине. Женщины не пали духом. Они организовали быт по армейскому образцу. Первым убежищем стала горная пещера. Позже появились землянки. Огонь не тушили годами. Еду добывали охотой и собирательством. Из костей делали иглы, из жил — нитки.

Со временем социальная дистанция стерлась. Божников стал единственным мужчиной в этом закрытом государстве. Языковой барьер пал под натиском повседневных нужд: возник уникальный диалект, где русские корни слов обрастали японскими суффиксами. Дети рождались один за другим. К началу шестидесятых их было уже более семидесяти.

Сфера жизни Решение в тайге
Одежда Шкуры диких животных и растительные волокна
Питание Дичь, коренья, самодельный огород летом
Медицина Травы и закалка, отсутствие контактов с вирусами извне

"Тут сработал эффект стерильной среды. В изоляции люди реже болели инфекциями, которые косили города. Но генетическое разнообразие в такой группе — это мина замедленного действия", — подчеркнул эксперт по международной истории Даниил Лаврентьев.

Возвращение в мир, который ушел вперед

Мир узнал о них в 1964 году. Контакт произошел случайно, когда на поселение наткнулись геологи. Картина ошеломляла: десятки людей в звериных шкурах, говорящие на непонятном наречии. Старшим детям исполнилось по восемнадцать. Они никогда не видели колеса или лампочки. Для них весь мир ограничивался лесом и горами.

Для Дмитрия Божникова финал истории оказался горьким. Вместо награды за спасение женщин он получил двенадцать лет лагерей за дезертирство и незаконное удержание людей. Позже он признавался, что за решеткой условия были комфортнее, чем во время вечной битвы за жизнь в глухомани. Женщин с детьми репатриировали в Японию, где им пришлось заново учиться жить в цивилизации.

В некоторых материалах авторы упоминают, что эта информация якобы "появилась в китайских или японских новостных сайтах" (часто ссылаясь на ресурс Sina News), однако в серьезных академических или официальных источниках Японии, Китая или России эта история никогда не подтверждалась.

Ответы на популярные вопросы о таежной общине

Как они не замерзли в первую же зиму?

Они использовали опыт японских медсестер по борьбе с обморожениями и армейские навыки Божникова. Пещера удерживала тепло лучше любой палатки, а постоянный костер из кедров давал необходимый жар.

Почему их не нашли раньше?

Тайга в те годы была практически пустой. Масштабная геологоразведка началась значительно позже. Плюс группа вела себя максимально тихо, опасаясь наказания за аварию и трибунала.

Что стало с детьми в Японии?

Адаптация была крайне тяжелой. Многие так и не смогли привыкнуть к шуму мегаполисов и предпочли уединенную жизнь в сельских префектурах Японии, сохранив в памяти сибирский лес как настоящую родину.

Читайте также

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, исследователь Даниил Лаврентьев
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср история
Новости Все >
Борьба продолжается: Отар Кушанашвили столкнулся с новыми болями после лечения рака
Россиянам придется менять карты Visa и Mastercard: тянуть с этим больше не стоит
Приморье погружается во тьму не от тумана — энергетики перерубают провода тем, кто забыл про квитанции
В Ленобласти появились необычные семейные центры — за пять месяцев они помогли сотням людей
Ультиматум "Гладиатора": Рассел Кроу жёстко осадил навязчивых фанатов в Париже
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Самый эффективный способ бросить курить не самый безопасный — оксфордское исследование расставило точки
Египетский отель вместо рая превратился в зону биологического заражения — дети задыхались от плесени
Жертва в большой игре: европейская промышленность станет разменной монетой США и Китая
Сладкий бизнес: Меган Маркл рассказала о предпочтениях принца Гарри ради рекламы джема
Сейчас читают
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Новости спорта
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Хватит мучить мясо: 5 золотых правил шашлыка, которые перевернут ваш подход к жарке
Самый эффективный способ бросить курить не самый безопасный — оксфордское исследование расставило точки
Египетский отель вместо рая превратился в зону биологического заражения — дети задыхались от плесени
Вездеход НАМИ-044Э: этот колесный монстр из СССР теперь копируют Land Rover и Jeep
Родинка изменила цвет: когда пора срочно к врачу
Дорожные расходы вне контроля: стоит ли ждать дефицита и скачков цен на бензин этим летом
Жертва в большой игре: европейская промышленность станет разменной монетой США и Китая
Сладкий бизнес: Меган Маркл рассказала о предпочтениях принца Гарри ради рекламы джема
Английского уже мало: родители назвали язык, который может дать детям билет в будущее
Цена бюджетника, комфорт гольф-класса: новинка из Узбекистана — хит рынка седанов 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.