Две тонны денег и Монополия как улика: история самого дерзкого налета в Британии

Ночью 8 августа 1963 года банда из 15 человек остановила почтовый поезд Глазго — Лондон. Преступники похитили 121 мешок с купюрами общим весом 2,5 тонны. Это ограбление стало крупнейшим в истории Британии и превратилось в национальный миф, где столкнулись дерзкий расчет и фатальные ошибки.
Ограбление подготовили как сложную инженерную задачу. Мозгом группы выступил Брюс Рейнольдс, который собрал команду из налетчиков и специалистов по логистике. Группировка имела инсайдерскую информацию о графике движения ценных грузов. Они знали, что в составе будет вагон High Value Packages, перевозивший ветхие банкноты для утилизации в Лондоне. Сумма накопленных денег после банковских выходных превышала обычные показатели в несколько раз.
"Налетчики продемонстрировали глубокое знание железнодорожной сигнализации. Они вручную переключили семафор на участке Скарс-Кроссинг, используя обычные батареи. Это заставило машиниста остановить состав в глухом месте", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Алексей Громов.
Для остановки поезда использовали простую хитрость. Грабители закрыли зеленый линзу семафора перчаткой и запитали красный сигнал от аккумулятора. Машинист Джек Миллс нажал на тормоз. Его помощник Дэвид Уитби вышел из кабины к телефону связи, но обнаружил перерезанные провода. Его сразу нейтрализовали и сбросили с насыпи. Машиниста Миллса жестоко избили ломиком, что позже стало главной причиной жестких судебных приговоров.
Преступники заставили раненого машиниста отогнать локомотив и первые два вагона к мосту Брайдиго. Там их ждал грузовик и два внедорожника. Переброска мешков заняла около 30 минут. Это была тяжелая физическая работа. 121 мешок весил 2,5 тонны. Соучастники выстроились в живую цепь, передавая добычу из вагона в кузов. Почтовые служащие, находившиеся внутри, не имели оружия и не смогли оказать сопротивление нападавшим.
|Параметр операции
|Показатель
|Общий вес похищенного
|2,5 тонны
|Сумма по курсу 1963 года
|2,6 миллиона фунтов
|Количество участников
|15 человек
|Длительность налета
|Около 30 минут
Добыча составила рекордные 2,6 миллиона фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги это сопоставимо с 55-60 миллионами фунтов. История преступности в Британии не знала таких масштабов. Банда планировала отсидеться на удаленной ферме Лезерслэйд, расположенной в 45 километрах от места происшествия. Это решение стало для них ловушкой.
"Такие крупные суммы физически трудно спрятать и легализовать. Грабители столкнулись с проблемой хранения огромного объема бумажной массы, которая заняла все свободные ниши на их временной базе", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт Даниил Лаврентьев.
Полиция начала масштабный прочес местности. Детективы Flying Squad предположили, что преступникам нужно было укрытие в радиусе часа езды. Самоуверенность подвела налетчиков. Они покинули ферму раньше срока, узнав об интенсивных поисках. В спешке они забыли уничтожить улики. Самой известной стала настольная игра Монополия, на которой остались отпечатки пальцев Ронни Биггса и других членов банды.
Суд вынес беспрецедентно суровые приговоры. Большинство участников получили по 30 лет лишения свободы. Правосудие в Великобритании решило наказать бандитов не только за кражу, но и за нападение на государственную почтовую службу. Однако пятерым осужденным удалось совершить побег. Ронни Биггс стал медийным лицом, улетев в Бразилию, где он десятилетиями скрывался от выдачи, продавая интервью журналистам.
"Романтизация этого дела в культуре затмила трагедию обычных людей. Машинист поезда так и не оправился от травм головы, а почтовые служащие еще долго страдали от психологических последствий налета", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Екатерина Мельникова.
Большая часть денег — около 2,2 миллиона фунтов — так и не была возвращена в казну. Считается, что средства ушли на оплату услуг адвокатов, подкуп чиновников в других странах и содержание беглецов. Легенды о сокровищах и хитрых ворах продолжают жить в кино и книгах, хотя для Скотленд-Ярда это дело остается примером того, как мелкая небрежность погубила грандиозный криминальный проект.
Полиция смогла найти и изъять менее 400 тысяч фунтов. Остальные 2,2 миллиона бесследно исчезли или были потрачены членами банды во время их пребывания в бегах и тюрьмах.
Идеологом и стратегом считался Брюс Рейнольдс. Он планировал операцию более двух лет. После выхода из тюрьмы он написал мемуары и консультировал создателей фильмов о преступном мире.
Да, налетчики играли в Монополию настоящими деньгами, пока ждали новостей. Именно на коробке и игровом поле полиция обнаружила четкие отпечатки пальцев, которые стали прямым доказательством вины.
