Правосудие без суда и следствия: излюбленное орудие допроса штатных исполнительниц расстрельных приговоров

История органов госбезопасности редко говорит о женских лицах. Мы привыкли к образам кабинетных следователей в строгих костюмах, но архивы хранят куда более пугающие свидетельства. Женщины в системе НКВД не просто печатали протоколы. Они допрашивали, пытали и подписывали расстрельные списки. Это не была случайная работа — это была часть карьеры, которую бережно хранили десятилетиями.

Фото: memoriachilena.cl by Desconocido - Revista Sucesos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сонька "Золотая Ножка": почерк жестокости

Софья Гертнер стала легендой карательного аппарата ОГПУ-НКВД в начале 30-х. Восемь лет она методично выбивала признания, используя один и тот же прием. Привязанный к столу человек превращался в тренажер для отработки ударов. Прозвище "Золотая Ножка" стало синонимом боли, от которой не спасало никакое молчание. Удивительно другое: пройдя через ГУЛАГ, она не просто выжила. Она вернулась домой, дожила до 78 лет и остаток жизни провела с удостоверением заслуженного пенсионера в кармане.

"Архивные документы показывают, что система не делила исполнителей по гендерному признаку. Жестокость была профессиональным стандартом, а отсутствие эмпатии — необходимым условием для карьерного роста в аппарате 30-х годов", — отметила в беседе с Pravda. Ru Екатерина Мельникова.

Феодосия Шлихт: от палки до орденов

В Лефортовской тюрьме 1939 года младший лейтенант Феодосия Шлихт не нуждалась в сложных методах. В её арсенале была лишь кусок автомобильной шины и тяжелая ременная пряжка. Это было не просто инструментом дисциплины, а способом выколачивания "правды". Карьера Шлихт сложилась образцово: орден Красного Знамени, медаль "За отвагу" и сытая старость. Когда мы анализируем городские легенды о прошлом, реальность оказывается страшнее любого вымысла — палачи не жили в аду, они жили в наших домах.

Имя Известный метод/активность
Софья Гертнер Избиение ногами (специализация на боли в паху)
Феодосия Шлихт Использование резиновой дубинки и пряжки ремня

Сейчас исследователи сталкиваются с отсутствием доступа к закрытым делам. Каждый новый документ, выходящий из недр спецхранов, лишь подтверждает: за тишиной пенсионных удостоверений часто скрывались тысячи смертей.

"Изучение биографий лиц, причастных к репрессиям, требует колоссальной работы с первичными источниками. Это не просто попытка восстановить справедливость, это маркер того, насколько глубоко террор пропитал все слои общества", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru Алексей Громов.

Томские фурии и тысячи сломанных судеб

Екатерина Носкова (Бирюкова) оставила наиболее четкий след. Правнук Носковой проделал титаническую работу, изучив архивы УФСБ по Новосибирской области. Всего за семь месяцев 1938 года через её "тройку" прошли сотни людей. Она не просто наблюдала — она подписывала приказы о смерти. Эта женщина получила орден Красной Звезды и медали за "боевые заслуги". Наравне с ней работала Соловьёва, машинистка, поставившая свою подпись под приговорами для 31 человека. Иногда такие истории кажутся далекими, но региональные архивы хранят память, которая не дает искажать историю.

"Международный контекст истории XX века часто игнорирует частные проявления террора внутри самой государственности. Женщины-исполнители — это тема, разрывающая привычные стереотипы о мягкости или пассивности в структуре насилия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о палачах НКВД

Почему так трудно найти полные списки женщин-палачей?

Многие архивы все ещё закрыты грифом "секретно", а данные в открытых фондах разрознены и требуют профессиональной обработки.

Все ли попали под репрессии, как Гертнер?

Нет, большинство дожили до преклонного возраста, получая государственные пенсии и награды.

Были ли другие методы допроса, кроме физических?

Да, помимо пыток использовались моральное давление, лишение сна и угрозы близким, но в отчетах они фиксировались реже.

Можно ли сейчас получить доступ к таким материалам?

Частично, через запросы в региональные архивы, но работа эта требует времени, ресурсов и специфических навыков исследователя.

Экспертная проверка: российский историк Алексей Громов, мировой историк Даниил Лаврентьев, российский историк Екатерина Мельникова
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
