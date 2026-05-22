Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Орлов

Монета вместо воинской чести: истинная причина внезапного запрета слова "солдат" в СССР

Наследие

Слово "солдат" сегодня кажется нам единственно верным обозначением человека в военной форме. Но сто лет назад в молодой Красной Армии за этот термин можно было получить серьезный выговор. Для строителей нового мира "солдат" пахнул нафталином казарм, "империалистической" бойней и услужливостью перед монархом. Его демонстративно вычеркнули из официального лексикона, заменив коротким и звонким "боец".

Советские солдаты по пути из Афганистана
Фото: Openverse by Юрий Сомов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Советские солдаты по пути из Афганистана

Корни слова и идеологическая дискредитация

Термин пришел в Россию в XVII веке вместе с иностранными инструкторами. Само слово — производное от итальянского "сольдо", монетки для выплаты жалованья. "Солдат Богу свеча, государю слуга" — эта фраза Владимира Даля идеально описывала суть: наемный профессионал, выполняющий волю того, кто платит. Революционеры 1917 года увидели в этом пренебрежение достоинством человека труда. Армия разваливалась на глазах, а Приказ №1 Петросовета окончательно похоронил старые порядки, где офицер был "барином", а солдат — "низшим чином".

"Отказ от слова "солдат" был политическим жестом. Большевики стремились уничтожить саму касту профессиональных наемников, превращая армию в вооруженный пролетариат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru российский историк Алексей Громов.

Почему большевики выбрали "бойца"

Новой власти нужен был новый язык. "Красноармеец" стал официальным статусом, а "боец" — моральным ориентиром. Это слово не намекало на звон монет из кошелька нанимателя. Оно прямо отсылало к идее боя за справедливость. Американские военные, прибывшие в СССР в конце войны, были удивлены, когда им официально рекомендовали называть советских коллег "бойцами" (сохранение остроты ума при взаимодействии с другой культурой — это база для дипломатии). Красная Армия была "вооруженным народом", где каждый — сознательный гражданин, а не винтик военной машины.

Термин Смысловая нагрузка
Солдат Наемник, слуга государя, профессиональный исполнитель.
Боец Идейный защитник, участник классовой борьбы.

"Язык в те годы был полем боя. Слово "солдат" воспринималось как клеймо "старого мира", и даже в частных беседах его использование могло вызвать подозрение в неблагонадежности", — отметила в беседе с Pravda. Ru историк Екатерина Мельникова.

Долгий путь к возвращению титула

Великая Отечественная война стала катализатором возвращения к историческим истокам. Сталин понимал: чтобы объединить страну, нужно обратиться к памяти предков. Погоны вернулись в 1943 году, но "солдат" задерживался. Партийная цензура долго "выгрызала" это слово из рукописей, включая поэму Александра Твардовского. Лишь после 1945 года, когда советский народ окончательно утвердился в статусе победителя империи, слово вернули в уставы и лексикон. Оно перестало быть "буржуазным" и стало — советским.

"Консервация языка — процесс инерционный. Даже понимая необходимость реформ, партийная машина долго сопротивлялась возвращению терминов, которые сама же успешно демонизировала десятилетиями", — констатировал в беседе с Pravda. Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о терминологии РККА

Почему слово "солдат" считалось "контрреволюционным"?

Оно ассоциировалось с армией Российской империи, которую большевики воспринимали как инструмент угнетения народа и защиты интересов буржуазии.

Откуда пошло слово "боец"?

Это исконно русское определение человека, участвующего в схватке, которое идеально легло на идеологию "последнего и решительного боя" за права рабочих.

Как долго "солдат" был под запретом?

Почти 30 лет. Слово отсутствовало в официальной лексике и армейских уставах с 1918 по 1946 год.

Когда в Красной Армии вернулись к привычным званиям?

Традиционные воинские звания и возвращение термина "солдат" законодательно закрепили в 1946 году после завершения Великой Отечественной войны.

Читайте также

Экспертная проверка: российский историк Алексей Громов, мировой историк Даниил Лаврентьев, историк Екатерина Мельникова
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы ссср история
Новости Все >
Лаборатория в кармане робота: возможности модульных нанотехнологий в космосе
Миллионы вакансий или жесткая экономия: почему бизнес в России выбирает сокращения
"Раздражаю? Болтуха?": Чеботина жёстко ответила Успенской и призвала прекратить публичные выяснения
Пробы под запретом: как лишние килограммы лишили Аглаю Шиловскую новых ролей
Ловушка крепкой валюты: почему рост рубля до 72,6 тревожит экспертов рынка
Пять лет назад над китайцами смеялись — а теперь есть модели, которые обгоняют корейцев по надёжности
Дорого не значит эффективно: эти популярные бьюти-процедуры — пустая трата денег
Жара против нервов: эксперты раскрыли связь между потоотделением и приступами паники
Атаман ВКО осудил атаку беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске
В тени демографии: медики выступили против поспешного создания семей подростками
Сейчас читают
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Садоводство, цветоводство
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Авто
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Популярное
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка

Устранение агрессивного сорняка не всегда требует постоянной прополки или покупки дорогостоящих препаратов из специализированных магазинов.

Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Эти кабачки съедят даже те, кто их терпеть не может: один трюк с подливой меняет всё
Пять лет назад над китайцами смеялись — а теперь есть модели, которые обгоняют корейцев по надёжности
Дорого не значит эффективно: эти популярные бьюти-процедуры — пустая трата денег
Жара против нервов: эксперты раскрыли связь между потоотделением и приступами паники
Атаман ВКО осудил атаку беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске
В тени демографии: медики выступили против поспешного создания семей подростками
Родители листают пособия и мрачнеют: Солженицын сидит между классиками, как будто так и надо
Тайная иерархия панелек: как обычный 3-й этаж стал символом советского блата
Невидимый враг под капотом: как коррозия уничтожает систему охлаждения вашего автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.