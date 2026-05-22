Монета вместо воинской чести: истинная причина внезапного запрета слова "солдат" в СССР

Слово "солдат" сегодня кажется нам единственно верным обозначением человека в военной форме. Но сто лет назад в молодой Красной Армии за этот термин можно было получить серьезный выговор. Для строителей нового мира "солдат" пахнул нафталином казарм, "империалистической" бойней и услужливостью перед монархом. Его демонстративно вычеркнули из официального лексикона, заменив коротким и звонким "боец".

Фото: Openverse by Юрий Сомов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Советские солдаты по пути из Афганистана

Корни слова и идеологическая дискредитация

Термин пришел в Россию в XVII веке вместе с иностранными инструкторами. Само слово — производное от итальянского "сольдо", монетки для выплаты жалованья. "Солдат Богу свеча, государю слуга" — эта фраза Владимира Даля идеально описывала суть: наемный профессионал, выполняющий волю того, кто платит. Революционеры 1917 года увидели в этом пренебрежение достоинством человека труда. Армия разваливалась на глазах, а Приказ №1 Петросовета окончательно похоронил старые порядки, где офицер был "барином", а солдат — "низшим чином".

"Отказ от слова "солдат" был политическим жестом. Большевики стремились уничтожить саму касту профессиональных наемников, превращая армию в вооруженный пролетариат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru российский историк Алексей Громов.

Почему большевики выбрали "бойца"

Новой власти нужен был новый язык. "Красноармеец" стал официальным статусом, а "боец" — моральным ориентиром. Это слово не намекало на звон монет из кошелька нанимателя. Оно прямо отсылало к идее боя за справедливость. Американские военные, прибывшие в СССР в конце войны, были удивлены, когда им официально рекомендовали называть советских коллег "бойцами" (сохранение остроты ума при взаимодействии с другой культурой — это база для дипломатии). Красная Армия была "вооруженным народом", где каждый — сознательный гражданин, а не винтик военной машины.

Термин Смысловая нагрузка Солдат Наемник, слуга государя, профессиональный исполнитель. Боец Идейный защитник, участник классовой борьбы.

"Язык в те годы был полем боя. Слово "солдат" воспринималось как клеймо "старого мира", и даже в частных беседах его использование могло вызвать подозрение в неблагонадежности", — отметила в беседе с Pravda. Ru историк Екатерина Мельникова.

Долгий путь к возвращению титула

Великая Отечественная война стала катализатором возвращения к историческим истокам. Сталин понимал: чтобы объединить страну, нужно обратиться к памяти предков. Погоны вернулись в 1943 году, но "солдат" задерживался. Партийная цензура долго "выгрызала" это слово из рукописей, включая поэму Александра Твардовского. Лишь после 1945 года, когда советский народ окончательно утвердился в статусе победителя империи, слово вернули в уставы и лексикон. Оно перестало быть "буржуазным" и стало — советским.

"Консервация языка — процесс инерционный. Даже понимая необходимость реформ, партийная машина долго сопротивлялась возвращению терминов, которые сама же успешно демонизировала десятилетиями", — констатировал в беседе с Pravda. Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о терминологии РККА

Почему слово "солдат" считалось "контрреволюционным"?

Оно ассоциировалось с армией Российской империи, которую большевики воспринимали как инструмент угнетения народа и защиты интересов буржуазии.

Откуда пошло слово "боец"?

Это исконно русское определение человека, участвующего в схватке, которое идеально легло на идеологию "последнего и решительного боя" за права рабочих.

Как долго "солдат" был под запретом?

Почти 30 лет. Слово отсутствовало в официальной лексике и армейских уставах с 1918 по 1946 год.

Когда в Красной Армии вернулись к привычным званиям?

Традиционные воинские звания и возвращение термина "солдат" законодательно закрепили в 1946 году после завершения Великой Отечественной войны.

