Глубже 16 метров — зона смерти: география превратила австрийское озеро в нацистский сейф

В мае 1945 года, на фоне краха Третьего рейха, офицеры СС провели секретную операцию на австрийском озере Топлиц-Зее, затопив в его ледяных водах десятки загадочных тяжелых ящиков. Спустя всего несколько месяцев тишину района "Мертвых гор" взорвал финансовый скандал: местные рыбаки массово понесли в банки пачки новеньких фунтов стерлингов, которые оказались фальшивками беспрецедентного качества. Так началась история самого охраняемого "сейфа" нацистов — подводного тайника, который до сих пор хранит свои главные секреты и уже унес жизни нескольких независимых исследователей и дайверов.

Двойное дно "Черной жемчужины"

Топлиц-Зее — это не просто живописный водоем в 60 километрах от Зальцбурга. География здесь работает против любого, кто решит заглянуть в глубину. Озеро зажато между скалами, а путь к нему лежит через три перевала. Но главная ловушка скрыта под водой. Глубже 16 метров в озере нет кислорода — там мертвая зона, где органика не гниет, а консервируется.

"Особенности гидрологии Топлиц-Зее превращают его в идеальный природный сейф. Отсутствие течений и кислорода на глубине сохраняет бумагу и металл десятилетиями, но слои ила и нагромождения затонувших бревен делают поиски смертельно опасными", — объяснил в беседе с Pravda.Ru мировой историк и эксперт по международной истории XX века Даниил Лаврентьев.

На пятиметровой глубине дрейфуют "подводные острова" — плотные сплетения старых стволов. Дальше идет многометровый слой ила и абсолютная тьма. Водолазы признаются: достичь реального дна практически невозможно. Озеро напоминает гигантский слоеный пирог, где за каждым слоем мусора может скрываться либо ящик с золотом, либо верная смерть.

Золото Рейха или долговые расписки

Исследователи разделились на два лагеря. Одни уверены: на дне покоятся тонны золотых слитков, награбленных в оккупированных странах Европы. Другие ставят на документы. В ящиках могут быть списки агентуры, данные о счетах в нейтральных банках и реестры ценностей, изъятых у жертв холокоста. Список потенциальных сокровищ впечатляет: 50 ящиков Рейхсбанка, золото Отто Скорцени, бриллианты Кальтенбруннера и коллекция марок Геринга.

Тип сокровища Вероятное содержимое Финансы Фальшивые фунты стерлингов и клише для печати денег. Драгоценности Золотые слитки, 5 кг бриллиантов, редкие монеты. Архивы Списки узников концлагерей и документы РСХА.

Пока историки спорят, кладоискатели продолжают гибнуть. Сотни людей пытались штурмовать Топлиц-Зее, но озеро неохотно отдает добычу. Каждый новый ныряльщик рискует остаться в "Черной жемчужине" навсегда.

Кровавый след Мертвых гор

Первые жертвы появились сразу после войны. В начале 1946 года инженеры Майер и Пихлер решили проверить слухи о золоте. Спустя месяц их нашли в горах с распоротыми животами. Полиция развела руками. В 1950 году инженер Келлер и альпинист Геренс отправились на южный склон. Итог: оборванный шнур и гибель Геренса. Келлер, который во время войны курировал секретную базу подлодках на этом же озере, быстро скрылся в Гамбурге.

"Эти убийства и странные несчастные случаи указывают на то, что озеро охраняли не только природные условия, но и люди. Скорее всего, бывшие эсэсовцы зачищали свидетелей, пытавшихся добраться до архивов или ценностей", — отметил в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Череда смертей создала вокруг водоема ореол проклятого места. Однако жажда наживы оказалась сильнее страха. В 1959 году за дело взялась "большая пресса".

Экспедиция "Штерна" и странный финал

Журнал "Штерн" высадил на берег полноценный десант аквалангистов. За пять недель они подняли 15 ящиков. Внутри — тонны фальшивых купюр на 55 тысяч фунтов и документы Главного управления имперской безопасности (Главархив СС). Но как только поисковики нащупали что-то по-настоящему крупное, редакция прислала запретительную телеграмму. Работы свернули в один день без объяснения причин.

"Внезапная остановка работ в 1959 году наводит на мысли о политическом давлении. Возможно, в найденных документах фигурировали имена тех, кто в то время занимал высокие посты в ФРГ или Австрии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru российский историк Екатерина Мельникова.

Сегодня Топлиц-Зее остается закрытой книгой. Золото нацистов, если оно там есть, скрыто под слоями ила и молчанием спецслужб. Озеро по-прежнему манит авантюристов, забывающих, что бесплатный сыр в этом "сейфе" выдается только вместе с билетом в один конец.

Ответы на популярные вопросы о Топлиц-Зее

Правда ли, что на дне озера есть золото?

Официально подняты только ящики с фальшивыми деньгами и документами. Наличие слитков золота остается гипотезой, основанной на показаниях свидетелей эвакуации ценностей Рейхсбанка в 1945 году.

Почему в озере нельзя нырять обычным туристам?

Власти Австрии жестко ограничили погружения из-за высокой смертности. Озеро завалено бревнами, создающими "капканы", а отсутствие видимости и метан делают любое несанкционированное погружение фатальным.

Откуда в озере взялись фунты стерлингов?

Это результат операции "Бернхард" — нацистского проекта по дестабилизации британской экономики с помощью вброса поддельных банкнот. В конце войны клише и готовую продукцию валюты затопили в Топлиц-Зее.

Что за "подводные острова" мешают водолазам?

Это скопления деревьев, которые десятилетиями падали со скал в воду. Из-за отсутствия кислорода они не гниют, а сцепляются в плотные "сети" на глубине 5-7 метров, блокируя доступ к нижним слоям ила.